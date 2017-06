Un ertzaina señala que el acusado de matar a su hijo no preguntó por él tras días desaparecido

Este agente ha declarado en la tercera jornada del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa por la muerte de este menor, de 13 años, quien fue descubierto con una puñalada en el pecho el 1 de diciembre de 2011 en la vivienda familiar del barrio donostiarra del Antiguo.



La Fiscalía y la acusación particular piden 18 y 20 años de cárcel respectivamente para el procesado, al que responsabilizan de haber matado al menor de una cuchillada en el corazón como venganza contra la madre, en el contexto del proceso de divorcio por el que atravesaba la pareja.



La defensa, por el contrario, mantiene la inocencia de su cliente, ya que, a su entender, la muerte habría sido producto de un accidente, cuando el niño se clavó en el pecho un cuchillo al caerse de una banqueta mientras lo manipulaba para abrir una hucha con forma de casco de motorista.



En esta sesión del juicio ha declarado un ertzaina, amigo tanto del padre como de la madre del pequeño fallecido, quien, junto a un tío del menor, encontró el cadáver en el domicilio que la familia había empezado a abandonar como consecuencia de la separación del matrimonio.



Este mismo agente fue el encargado de conducir a la comisaría al procesado, cuando, después de permanecer varios días deambulando por el monte Igeldo, supuestamente en estado de shock, regresó al domicilio de su madre y abuela del menor.



El ertzaina ha explicado que cuando esta mujer le avisó de que el acusado había aparecido y se encontraba en su casa sintió «alegría» porque el hombre, estaba bien. No obstante, cuando pudo hablar con él le dijo «la que has liado», a lo que el procesado le respondió que tras la muerte del niño «se había asustado y se había largado».



A preguntas del letrado de la acusación particular, el agente ha señalado que se sintió «sorprendido» porque en aquella situación el acusado «en ningún momento» le preguntó por su hijo a pesar de que, según declaró ayer el procesado, murió desangrado en sus brazos. «No hizo ningún comentario», era «extraño» porque «tampoco me preguntó por los otros niños», ha precisado el testigo.



A petición de la familia, seis días antes, este mismo ertzaina había acudido al domicilio donde sucedieron los hechos, acompañado por un tío del niño, para intentar localizar al acusado del que no se sabía nada desde primeras horas de aquel día.



Encontraron el cuerpo del menor una una habitación con «muchísima sangre». Tras comprobar que no respiraba y que no tenía pulso, pidió a su acompañante que fuera a ocuparse del resto de hijos del matrimonio, mientas él se dirigió a la comisaría para denunciar los hechos.