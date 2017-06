Alberto Zerain parte el domingo hacia la cima del Nanga Parbat

Zerain ha señalado hoy en un rueda de prensa que pondrá rumbo este domingo hacia el que podría ser su undécimo ochomil, dentro del proyecto 2x14x8000 que inició con Juanito Oiarzabal, quien se vio obligado a suspender su participación por unos problemas respiratorios.



Recién llegado del Annapurna (8.091 metros), Zerain quiere aprovechar la aclimatación realizada en esta otra montaña para buscar el punto más alto del Nanga Parbat.



Además, el montañero desea realizar la ascensión por la parte más dura, la arista Mazeno, itinerario que intentó sin éxito en 2011 junto a Txingu Arrieta.



«La observación y la experiencia vienen muy bien para saber por dónde podemos seguir el camino porque hay momentos que tendremos que escalar», ha señalado Zerain, quien ha asegurado que aquel intento de 2011 va a ser determinante.



La arista Mazeno es la vía más larga y una de las más técnicas entre todas las que alcanzan la cumbre de un ochomil ya que discurre por la complicada cresta que separa las vertientes de Diamir y Rupal, tiene una longitud superior a los once kilómetros y está jalonada de picos de 7.000 metros (ocho cumbres en total).



Si el tiempo acompaña, la expedición vasco-argentina formada por Alberto Zerain y Mariano Galván prevé hacer cumbre durante la primera semana del mes de julio.



Ambos alpinistas se conocen a la perfección y ya formaron una cordada de éxito en el ataque a la cumbre del Dhaulagiri (8.167 metros) en la primavera de 2016 y posteriormente en el Manaslu (8.163 metros), en el otoño de ese mismo año.



«No estoy buscando solo las catorce cimas, como número no me dicen mucho porque yo quiero evolucionar en la forma de ver y encarar la montaña y que me dé satisfacción lo que hago», ha declarado Zerain, quien al final de este año podría hollar las doce cimas más altas del planeta, puesto que en otoño tiene pensado acudir al Shisha Pangma (8.013 metros).



El alavés ha admitido que desea la cumbre, pero ha matizado que si tanto la deseara, se buscaría «un terreno más fácil».



Zerain ha confirmado que Juanito Oiarzabal podría regresar a la cordada y acompañarle al Shisha Pangma (8.013 metros) «si todo va como hasta ahora».