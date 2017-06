Once personas hospitalizadas por un accidente en una incineradora en Dublín

El suceso tuvo lugar en la noche del miércoles, dos días después de la puesta en marcha de la planta. «Se produjo un incidente en el que una cierta cantidad de cal hidratada se liberó del silo en lo que llamamos el área de tratamiento de fuel gas. En esa área en particular había unos treinta individuos trabajando», ha explicado uno de los responsables de la empresa.



Once de los operarios se traladaron a un centro hospitalario. Nueve fueron dados de alta en las siguientes horas, mientras que dos tuvieron que quedarse ingresados en observación, según recoge ‘Irish Times’. La empresa asegura que ninguna sustancia tóxica ha salido al exterior de la instalación.



El rotativo irlandés explica que la planta fue propuesta por vez primera en 1997, pero se topó con una fuerte oposición y no empezó a construirse hasta 2014.