Quince candidatos a las legislativas responden a un cuestionario de Bagoaz sobre presos y paz

El cuestionario estaba dividido en tres partes. La primera, sobre el proceso de paz; la segunda, sobre la situación de los presos y presas; y la tercera sobre «las leyes de excepción que se han votado en los últimos meses».



Se han recibido quince respuestas, de candidatos de Les Républicains (LR), Union des Démocrates et Indépendants (UDI), EHBAI, Parti Socialiste (PS), Europe Écologie Les Verts (EELV), Resistons, France Insoumise y La République en Marche. Bagoaz lamenta que solo uno de los candidatos de esta última formación, que lidera el presidente Macron, haya contestado, y también la falta de respuesta de las personas que conforman las listas del PNB, que «gobierna en la Comunidad Autónoma Vasca».



Bagoaz subraya la respuesta «positiva» de todos ellos a las dos primeras cuestiones. «Son favorables al proceso de paz y están dispuestos ha plantear y defender este tema en la Asamblea Nacional». La cabeza de lista de PS Sylviane Alaux ha recordado que «es lo que he hecho desde hace cinco años», ya que se presenta a la reelección.



Las posturas son similares en lo referente a la libertad de los presos enfermos y de aquellos que pueden acceder a la libertad condicional, así como con el acercamiento del colectivo. «La situación de los prisioneros vascos es inaceptable en un Estado de Derecho», coinciden en subrayar por ejemplo los candidatos de EELV.



Respecto a las «normas excepcionales» y su no aplicación a los presos y expresos vascos –como la inclusión en el Fichero Judicial Nacional Automatizado de Autores de Infracciones Terroristas (FIJAIT)– , dos de los candidatos han discrepado. Laurent Inschauspé (UDI) ha puntualizado que es algo «muy difícil de defender en este contexto de riesgo de atentados en Francia y Europa, es un tema que entrará en el contexto global de la resolución del proceso de paz». Colette Capdevielle (PS) ha indicado que «la ley se aplica en el conjunto del territorio, es el principio de igualdad republicana», y recuerda que «estas leyes han sido votadas tras atentados que han causado muchas víctimas».