El pívot Jameel McKay es el primer fichaje del RETAbet Bilbao Basket

Después de completar su etapa de formación universitaria en Estados Unidos en Indian Hills e Iowa State, McKay no fue drafteado pero disputó la Liga de Verano de la NBA del pasado año con los New Orleans Pelicans, con los que promedió 7,8 y 6,3 rebotes.



En la temporada 2016-2017 dio el salto al baloncesto profesional en los Perth Wildcats. En Australia, anotó 7,8 puntos por encuentro y fue el máximo reboteador ofensivo (6,3) y el segundo taponador de la liga (1,4), logrando además el título de Liga y recibiendo el galardón de mejor jugador defensivo de la competición.



El interior americano finalizó la campaña con los Phoenix Fuel Masters de Filipinas firmando una media de 23,8 puntos, 17,3 rebotes y 2,1 tapones.



«McKay es un jugador al que venimos siguiendo desde el verano pasado. Es un pívot móvil, fibroso, no muy alto, pero de asombrosa envergadura (2.22). Si por algo destaca McKay es por su intensidad en la pista. Una auténtica vitamina que lo deja todo en el parqué», destacan desde la dirección deportiva del Bilbao Basket.



Puede jugar en las posiciones de 4 o 5 como un «sacrificado defensor, enorme reboteador ofensivo y gran taponador. Corre la pista como un escolta y contagia a sus compañeros con su constante actividad. Intuitivo y rápido de respuesta en la cancha. Conectará desde el minuto uno con la grada en Miribilla por la energía que transmite. Todo un espectáculo», concluyen.