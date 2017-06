Familiares de presos critican que el Ayuntamiento de Getxo les haya retirado una ayuda para los viajes

Familiares de presos han denunciado que «el equipo de gobierno de Getxo va en dirección contraria a la sintonía de la mayoría social que quiere acabar con la política penitenciaria de excepción». Su crítica parte del acuerdo PNV-PSE-PP por el que desaparecen las subvenciones, incluida en la partida de Bienestar Social, a los allegados que necesitan ayudas para visitar a sus seres queridos encarcelados y alejados de Euskal Herria.

En su comparecencia, ante la casa consistorial, han querido dejar claro que ellas y ellos no han elegido ser familiares de los represaliados, incidiendo en que no necesitarían ayudas si los gobiernos español y francés trajeran a los presos a cárceles cercanas a sus hogares. Han destacado que «los viajes de la dispersión han causado 16 víctimas mortales, entre ellas, Antonia Fernández, vecina de Getxo y amama de Angel Figueroa».

Han explicado que los ocho vecinos de Getxo presos están a una distancia de entre 600 y 1.000 kilómetros, con un gasto medio en cada uno de los desplazamientos de 300 euros. Los más alejados son Aitor Cotano en Puerto y Asier Borrero en Poissy, aunque el resto no están más cerca, ya que Jabier Gallaga se encuentra en Córdoba; Arkaitz Goikoetxea e Iñigo Gutiérrez, en Villena; Manex Zubiaga en Picassent, Alvaro Arri en Castelló y Endika Lejarzegi en Monterroxo.

Reunión con el PNV

Los familiares habían solicitado una reunión con el alcalde, el jeltzale Imanol Landa, que ha tenido lugar minutos después de la comparecencia pública. El teniente alcalde, Koldo Iturbe, ha salido al exterior de la casa consistorial y les ha invitado a ese encuentro. Iturbe, portavoz del Gobierno municipal, les ha atendido. El jeltzale ha dicho a los allegados de los prisioneros que «a quien tienen que pedir explicaciones» por la pérdida de las subvenciones es a EH Bildu, por no haber alcanzado un acuerdo presupuestario. «Nos ha repetido además que en el programa electoral del PNV no figuraban las ayudas y que, por tanto, no tienen por qué comprometerse», han informado a NAIZ.

Los familiares no han ocultado su indignación por la postura del Gobierno que preside Imanol Landa. Han recordado que PNV y PSE han manifestado su apoyo y compromiso con un amplio acuerdo social que busca desactivar la política de dispersión y lo sucedido en Getxo es «un paso en la dirección contraria». Han criticado su «hipocresía» al retirar la ayuda a las personas más necesitadas para que puedan estar unos minutos con sus familiares presos «para dar cauce a un pacto con el partido cuyo Gobierno mantiene la dispersión y la conculcación de derechos».