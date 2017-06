Gobierno español y Fiscalía, dispuestos a recurrir el referéndum catalán

El compromiso del Gobierno español consiste, por tanto, en recurrir «todos y cada uno de los intentos que supongan un desafío al Estado de derecho», ha añadido Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

También ha afirmado que el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum hecho hoy por el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, responde a una «estrategia cada vez más minoritaria, unilateral y radical y a una escenificación que refleja su soledad y aislamient».



«Cada vez son menos y sólo están los más radicales», ha dicho el ministro, que ha resaltado el fracaso del Govern en todos los intentos de buscar nuevos aliados en esa hoja de ruta.



Así, ha recordado el «fiasco» de la reunión de esta semana con el Pacto Nacional por el referéndum, que se ha disuelto, y el «varapalo» que ha dado, a su juicio, a la Generalitat catalana la Comisión de Venecia, «que ha exigido respeto a la Constitución y ha cerrado la última puerta a la estrategia internacional».



También se ha referido al «fracaso» por las crecientes desavenencias en los partidos del Junt pel Sí, «especialmente tras las dimisiones originadas por las actuaciones judiciales contra el exconsejero Gordó».



Por ello, Méndez de Vigo ha querido recordar al president catalán su «obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos» y de preservar la neutralidad de los funcionarios catalanes, «que no tienen por qué verse forzados a asumir la responsabilidad en la que otros incurren al mantener un desafío al Estado de Derecho».



Méndez de Vigo ha reprochado a Puigdemont que haya usado, hoy, la sede de todos los catalanes para un acto «en perjuicio» de la mayoría de los ciudadanos de su comunidad y ha exigido la neutralidad política de las instituciones.

Maza: «Con toda la fuerza»

Maza ha hecho unas breves declaraciones a los periodistas durante su asistencia a la clausura del curso de especialistas de la Fiscalía en Extranjería.



Ha recordado que la Fiscalía es una «institución clave en la defensa del Estado de Derecho», pero ha insistido en que no puede pronunciarse sobre «propósitos, declaraciones o manifestaciones».



«Si llegado el caso los hechos aconsejan que la Fiscalía actúe con toda energía y en defensa de la legalidad, en ese momento nos pronunciaremos», ha añadido.



Porque «con meras opiniones que se viertan por ahí o deseos, no es suficiente. Tiene que haber algo que se pueda valorar si es que se produce, que ojalá no. Como esto ha sido un anuncio, no vamos a entrar en ninguna valoración», ha concluido Maza