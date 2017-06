EH Bai es tercera fuerza en Ipar Euskal Herria tras subir en votos pese al aumento de la abstención

EH Bai no solo ha subido en porcentaje de voto, sino también en número de sufragios. Lo ha hecho de forma sensible pese a la abstención, que ha aumentado seis puntos, y mientras las principales fuerzas de las legislativas de hace cinco años se desplomaban.



Las legislativas no resultan unas elecciones propicias para los abertzales de izquierda pero, en esta ocasión, la subida de apoyos ha consolidado a EH Bai como tercera fuerza en el conjunto de Ipar Euskal Herria, con 12.665 votos (10,42%), por detrás de la gran vencedora, La République en Marche (43.196; 35,55%), y Les Républicains, la antigua UMP, (15.405; 12.68%). Estos últimos han perdido mucho más de la mitad de los votos.



El fuerte descalabro de la otra de las principales fuerzas del mapa político, el Partido Socialista, que ha bajado de 43.267 votos a 11.689, ha supuesto otra de las notas destacadas de la jornada.



Este hecho ha supuesto que los abertzales hayan superado al PS en Euskal Herria, algo inédito. Por circunscripciones, destaca el resultado de EH Bai en la cuarta. Esa circunscripción abarca cantones vascos y bearneses. Si solo se toman en cuenta el resultado de los enclaves vascos, la candidata abertzale Anita Lopepe ha sido la segunda más votada.



El resultado también ha sido muy bueno en la sexta circunscripción, donde Peio Etcheverry-Ainchart ha subido tres puntos y ha alcanzado un 12% (6.191 votos). Más discreto ha sido el dato en la quinta circunscripción, pues Laurence Hardouin (2.675 votos; 5,66%) se ha mantenido en unas cifras similares a las de hace cinco años.



Entre las ofertas renovadas, destaca la irrupción de France Insoumise, con 10.950 votos y un 9,01%, lo que ha diezmado a los socialistas, pero también al Front de Gauche, que ha perdido más de la mitad de los votos.



El FN, con menor peso en Ipar Euskal Herria que en el resto del Estado, y los Verdes se han mantenido estables respecto a hace cinco años.



Otra de las novedades era la presencia del PNB. que no ha alcanzado ni el 2%.

LEHEN ITZULIA IPAR EUSKAL HERRIAN 2012 2017 Botoak % Botoak % La République en marche - - 43.196 35,55 MoDem* 10.766 8,30 - - Les Républicains** 38.923 30,00 15.406 12,68 EH Bai 11.423 8,80 12.665 10,42 PS 43.267 33,35 11.689 9,62 France Insoumise - - 10.950 9,01 Front de Gauche (PCF) 5.829 4,49 2.132 1,75 FN 7.897 6,09 7.465 6,14 EAJ/PNB*** - - 2.151 1,77 EE Berdeak 4.101 3,16 4.368 3,59 Besteak 7.533 5,81 11.498 9,46 Zuriak**** 1.904 1.627 Baliogabeak - 810 Botoak 131.643 59,81 123.957 53,85 Abstentzioa 88.447 40,19 106.239 46,15 Errolda 220.090 100 230.196 * LREM eta MoDem alderdien arteko akordioaren ondorioz azken hau ez da bere izenez aurkeztu.

** 2012an eskuin errepublikarraren sigla UMP zen

*** 2012an EAJ-PNB ez zen barruti guztietan aurkeztu

**** 2012an boto zuria nuloen baitan ageri zen. 2016tik zenbatu egiten dira, gero baliogabe gisa hartu arren.