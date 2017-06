Hacienda da por finalizada la regularización de las obligaciones tributarias de Osasuna

Concretamente, el club asume una cuota defraudada de 5,8 millones lo que, sumado a los intereses, haría un total aproximado de siete millones. De ellos, 5,8 millones ya fueron depositados en los juzgados por lo que tan sólo restaría 1,2 millones que el club se ha comprometido a abonar de forma inmediata.



Dichos importes derivan de la regularización de las cuotas de IVA de los años 2010 a 2013, así como de las cuotas de retenciones de IRPF de los años 2012 y 2013. Quedan excluidas las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de los años 2010 y 2011 (1,8 millones) en virtud del principio non bis in ídem, por el cual, no puede sancionarse más de una vez un mismo hecho.

Todo ello se concretará en las sentencias que se dicten en los procedimientos penales que se están instruyendo; es decir, el proceso penal continúa por lo que la conformidad expresada por el club podrá servir para atenuar la multa que se pueda imponer.



Por otra parte, Osasuna se ha comprometido al pago inmediato de las actas liquidadas tanto al club como a la Fundación Osasuna, por un importe cercano a los 890.000 euros. En este caso no son deudas afectadas por el procedimiento penal, pero permiten dar por terminado el proceso de regularización de las obligaciones tributarias de Osasuna en su totalidad.



De esta manera, después de que el club hubiera liquidado la deuda contemplada en la Ley Foral 26/2014, de 2 de diciembre, al abonar los 9,7 millones pendientes, ahora ha saldado también la relativa a los procedimientos penales.



Por todo ello, Hacienda muestra su satisfacción al haber cerrado el procedimiento de cobro de las deudas pendientes de Osasuna y se congratula de que el club se haya puesto al día en el pago de impuestos abriendo así una nueva etapa al corriente de sus obligaciones tributarias.