Nuet alega que dio luz verde a votaciones como demócrata, no como independentista

Nuet ha llegado a la sede judicial arropado por centenares de personas, que se han concentrado con banderas independentistas y pancartas con mensajes como «Amamos la democracia», «Las urnas no se juzgan», «Estamos con nuestro Parlament» o «Basta de represión por ejercer la democracia».





Se repetía así las escena que tuvo lugar en las comparecencias del resto de miembros de la Mesa: la presidenta, Carme Forcadell; el vicepresidente primero, Lluís Corominas; la secretaria primera, Anna Simó, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, todos ellos de JxSí.





El representante de SíQueEsPot se ha acercado a pie desde el Parlament junto a una comitiva institucional encabezada por el president Carles Puigdemont y por Forcadell. También han acudido el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, la portavoz del Govern, Neus Munté, y los consellers Raül Romeva (Exteriores), Jordi Jané (Interior), Mertixell Borràs (Gobernación), Toni Comín (Salud) y Dolors Bassa (Tarbajo), entre otros dirigentes destacados.



Tampoco han faltado el expresidente de la Cámara catalana Joan Rigol, el exconseller y exdiputado Francesc Homs o la exconsellera de Educación Irene Rigau, estos dos últimos condenados por la consulta del 9N.



El nuevo partido de los comuns y el grupo parlamentario de CSQEP se han volcado a la hora de acompañar a Nuet con una amplia representación: Xavier Domènech, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, David Cid, Lluís Rabell, Joan Coscubiela, Albano Dante Fachin, Joan Giner, Marta Ribas o Jessica Albiach.



Jordi Turull, Marta Pascal, Marta Rovira o Antoni Castellà (Junts pel Sí), el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà o los diputados de la CUP en el Parlament Benet Salellas, Mireia Boya o Toni Garriga son otros de los representantes que han acompañado a Nuet.



En el Paseo Lluís Companys, donde se ubica el TSJC, se han sumado los representantes de las entidades soberanistas: Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana), Jordi Cuixart (Òmnium) y Neus Lloveras (Asociación de Municipios por la Independencia).

«Este no es el debate»



Ya en el interior, Nuet ha invocado su inviolabilidad para no reconocer la potestad de ningún tribunal para juzgarle por su actividad parlamentaria y, tras subrayar que no cree que vulnerara las resoluciones del Constitucional, ha sostenido que tomó sus decisiones no como independentista, sino como demócrata. «Este no es el debate», ha subrayado la magistrada María Eugenia Alegret.



El diputado de CSQP ha esgrimido que como miembro de la Mesa estaba obligado por el reglamento del Parlamento a permitir que el pleno votara las dos resoluciones sobre el referéndum, porque únicamente podía valorar su congruencia, es decir, si obedecían a lo que se había debatido anteriormente.

Veto a Forcadell



Carme Forcadell, a la que se ha impedido el paso a las escaleras del TSJC, ha manifestado que «sólo los catalanes son quienes pueden poner o quitar diputados del Parlament. No aceptamos que otras instituciones nos prohíban expresar ideas políticas y legitimas».



El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha criticado que «los tribunales quieren censurar la libertad de expresión» y que «una vez más han cruzado una línea roja prohibiendo a la presidenta del Parlament subir las escaleras de un edificio público».



«La Presidencia del TSJC ha querido secuestrar el edificio. Denunciamos esta actitud de privatización de los tribunales. Una actitud sectaria que responde al miedo de los tribunales ante la solidaridad ciudadana», ha subrayado.