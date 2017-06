El PNV acusa a Iglesias de buscar protagonismo y no le considera alternativa

«Usted no ha perseguido intentar conformar una mayoría alternativa al Gobierno porque probablemente no era eso lo que le interesaba, sino algo mucho más prosaico: simplemente asegurarse una efímera tribuna para su protagonismo», ha asegurado Esteban durante su intervención en el debate de la moción de censura en el Congreso.



En esta línea, el portavoz del PNV ha acusado a Iglesias de «maltratar a sus posibles aliados», al anunciar su moción «sin haberlo consultado con ningún otro grupo, dándolo a conocer a través de los medios y haciéndolo en plena elección interna del PSOE».



Esta actitud demuestra, a su juicio, que la formación morada no perseguía con esta moción conformar un Gobierno alternativo sino protagonismo, como también lo demuestra el hecho de que haya presentado un programa «poco trabajado». «Otra señal de que esta iniciativa tiene más ruido que nueces», ha apostillado.



«¿Son usted y su partido a día de hoy una alternativa real al Gobierno actual? Me temo que no, y tampoco lo será si sigue maltratando a sus posibles aliados», ha enfatizado, antes de acusar a Podemos de entorpecer, además, los trabajos parlamentarios para sacar adelante iniciativas, «aún a pesar del PP"».



«Se dedican a pedir una y otra vez la prórroga del plazo de presentación de enmiendas a las Proposiciones de ley de la Cámara», ha criticado. «Nos habla de injusticias en las políticas y no hace nada por modificar el BOE utilizando su fuerza en el Parlamento», ha remachado.

«La música plurinacional no suena mal»

Eso sí, Esteban sí ha reconocido a Iglesias que es posiblemente uno de los políticos que hablan «con más claridad» sobre plurinacionalidad. «La música no suena mal», ha señalado, aunque ha avisado de que en su formación están «escaldados de promesas con caducidad a conveniencia».



Por todo ello, los nacionalistas vascos rechazan apoyar la moción ya que, según ha explicado su portavoz, «por mucha distancia» que tengan con el actual Gobierno, «las formas y el fondo» de la iniciativa de Unidos Podemos y «sus intenciones cortoplacistas» no les generan «ninguna confianza».

«Hoy pide que le votemos para nada en una iniciativa no consensuada y abocada al fracaso. Ni hoy usted es alternativa ni, mucho me temo si sigue manteniendo comportamientos así, lo va a ser algún día», ha zanjado.

Iglesias ha respondido llamando «irresponsable» al PNV por haber pactado con el PP los Presupuestos Generales del Estado y ha advertido a los jeltzales de que los populares «no les serán leales nunca».