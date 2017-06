Hacienda aclara que sigue la causa judicial contra Osasuna por un delito fiscal

Osasuna y Hacienda llegaron ayer a un acuerdo para liquidar la deuda contemplada en la querella del Gobierno navarro por delito fiscal por las defraudaciones de IVA e IRPF de la entidad rojilla, antes de la llegada de la actual junta directiva.

El club reconoció y se comprometió a pagar el importe de siete millones de euros que la Hacienda navarra había llevado a delito fiscal, de los que 5,8 millones ya fueron consignados por la entidad en el juzgado el pasado 10 de abril, por lo que resta 1,2 millones que serán pagados «de forma inmediata».

Esáin ha mostrado la «alegría» de la Hacienda navarra «por haber fijado de una manera muy razonable y ajustada a derecho la responsabilidad civil» de Osasuna, que según ha destacado «ha sido admitida» por el propio club.

Ha subrayado que Hacienda «ha obrado como tenía que obrar», ya que era un expediente, surgido con posterioridad a la Ley Osasuna de diciembre de 2014, que «por sus características objetivas y subjetivas tenía que ir por la vía de delito y resolverse en sede judicial, que es donde está ahora mismo».

Así, ha resaltado que «el procedimiento judicial sigue su marcha», iniciado a instancias de la Hacienda navarra a raíz de una inspección que se remonta a enero de 2015.

Ha señalado que por ello esta cantidad de siete millones de euros no se pudo recoger en la Ley Osasuna de diciembre de 2014: «No están incluidos porque no había sido objeto de investigación. La inspección es de enero de 2015, tardó un año y en enero de 2016 el expediente se trasladó a la asesoría jurídica para plantear la querella».

«Eran de periodos que no se había inspeccionado y no constaban en las bases de Hacienda y no entraron en la norma», ha afirmado Esáin, quien ha manifestado que el procedimiento penal «no es una vía voluntaria o caprichosa» y estaban obligados a ello.

Esáin ha aclarado que no es Hacienda la encargada del procedimiento judicial, sino la asesoría jurídica del Gobierno de Nafarroa y ha asegurado que esta «va a seguir ejerciendo la acusación particular», aunque «con la circunstancia actual» del acuerdo alcanzado con Osasuna.

«Este acuerdo, fijando la responsabilidad civil, es un paso importante, pero no deja de ser un paso más dentro del procedimiento judicial, que no se verá culminado hasta la resolución de la autoridad judicial», ha dicho.

Ha señalado, dejando claro que no es un experto en la materia, que la asunción de los hechos por parte de Osasuna y el pago de la deuda podrá ser «importante» en el caso de que la causa llegue a juicio y eso le dará al club «un estatus diferente», pero «resolviéndose con sentencia».

«Cuando se reconocen los hechos y se resarce la responsabilidad civil la sanción puede quedar disminuida y la sanción, en el más optimista de los escenarios, se reduciría al 25 por ciento de la cuota defraudada», ha apuntado.

Ha recordado que, además de Osasuna como persona jurídica, se encuentran investigados en el procedimiento judicial miembros de las anteriores juntas directivas, cuando «se produjeron los impagos».

Esáin ha declarado que Osasuna, cuando pague en los próximos días las cantidades pendientes, «estará perfectamente al día» con la Hacienda navarra, además de reconocerle al club el «esfuerzo» que ha hecho este año para pagar diez millones de euros y finiquitar la deuda tributaria contemplada en la Ley Osasuna.

El director gerente de la Hacienda navarra ha destacado asimismo los «importantes pagos corrientes» de Osasuna, 16 millones de euros entre 2016 y 2017 hasta la actualidad, y en este sentido ha dicho que el club iruindarra «es un contribuyente importante», pero «si paga mucho es porque ingresa mucho» y «se le exige como a cualquier contribuyente», ya que la «norma es para todos».

Esáin ha comentado que es «muy pronto para hablar» de la posible recompra del patrimonio de Osasuna y ha indicado que todavía debe seguir en la comisión económica del club el miembro de Hacienda recogido en la Ley Foral.

«Tiene que seguir dentro por exigencia de la norma, que es pagar la deuda y el mantenimiento de unos avales que siguen ahí», ha dicho.

«No es previsible que a corto plazo esa persona cese. Está haciendo un buen trabajo, como la propia comisión. La parte más importante, que es la deuda, ha cesado, pero existen otros flecos que dan vigencia a la norma y quedan bastantes años para cubrir esos avales», ha concluido.