La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millones de forma «consciente»

En su escrito, enviado al Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Ministerio Público acusa al futbolista portugués de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros.



La Fiscalía, que cita en su denuncia la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el jugador del Barcelona Lionel Messi, subraya que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas por los derechos de imagen en el Estado español, algo que supone un incumplimiento «voluntario» y «consciente» de sus obligaciones fiscales.



La denuncia, que se basa en el informe remitido a la Fiscalía por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), recuerda que en 2008 el futbolista confirió a su agente un poder para firmar un contrato de trabajo con el Real Madrid entre las temporadas 2009/2010 y 2014/2015 y que fue rubricado por ambas partes el 21 de junio de 2009. A raíz de ese contrato de trabajo Ronaldo trasladó un mes más tarde su residencia al Estado español con lo que adquiría la condición de residente fiscal en nuestro país a partir del 1 de enero de 2010.



A su vez, el futbolista optó «expresamente», en fecha 11 de noviembre de 2011, por el régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español. En otras palabras, Ronaldo tendría que haber gravado en 2011 sus rentas obtenidas en suelo español al tipo del 24% y al tipo del 24,75% en los tres ejercicios posteriores.

«Beneficio fiscal ilícito»

La Fiscalía apunta a que, sin embargo, tras confirmarle el Real Madrid el 12 de diciembre de 2008 las condiciones del contrato que se iba a formalizar meses más tarde, «y con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España», simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único.



Dicha sociedad cedió la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports&Image Management LTD que, «efectivamente», se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen del denunciado y sin que la sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas desarrollara actividad alguna, «haciendo que la previa cesión a esta fuera completamente innecesaria y solamente tenía como finalidad la interposición de una pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos obtenidos por el denunciado por la explotación de su imagen».



También alude la Fiscalía a que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF del ejercicio de 2014 unas rentas de fuente española de 11,5 millones de euros entre 2011 y 2014, «cuando las rentas verdaderamente obtenidas de fuente española» fueron en esos tres ejercicios de casi 43 millones de euros. En esta declaración, además, calificó lo obtenido como rendimientos de capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas, lo que le permitió disminuir «considerablemente» la base imponible a declarar.



Por último, la Fiscalía señala que Ronaldo no incluyó «voluntariamente» unos ingresos que la Agencia Tributaria cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020, llamada Adifore Finance LTD y que sólo operaba para territorio español.