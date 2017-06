Pablo Iglesias pide al PSOE un acuerdo sin «la muleta naranja» de Ciudadanos para desalojar al PP

«Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarlos (al PP) del Gobierno más temprano que tarde», ha dicho el secretario general de Podemos, hoy candidato a la Presidencia, durante su intervención en el debate de la moción de censura que tiene lugar en el Congreso.

Pese a los desacuerdos pasados, Iglesias ha recalcado que está dispuesto al diálogo y al entendimiento con el PSOE, sobre todo tras «la lección» que las bases de ese partido han dado al «establishment» al elegir secretario general a quien fue «descabalgado», Pedro Sánchez.

Con una tono casi didáctico, Iglesias ha aprovechado su turno durante el debate de la moción de censura contra Rajoy para hacer un repaso de diversos acontecimientos históricos que, según dice, sirven muy bien para entender un modelo de Gobierno basado en «exigir a los ciudadanos lo que perdonan a los amigos».

Iglesias ha comenzado denunciando la corrupción del PP, ha advertido al Gobierno de que «la soberbia les va a hacer caer» y de que «las leyes están para cumplirlas».

«España no es como ustedes», «España no es como este Parlamento, si se pareciera de verdad a España no estarían ustedes ocupando el banco azul», ha dicho el candidato de Unidos Podemos.

El líder de la formación morada no ha empleado en el tono bronco utilizado por la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, pero sí ha denunciado los mismos problemas.

Ha afirmado que se «han rebasado todos los límites posibles en corrupción» y que «España no puede permitirse más que las instituciones estén copadas por corruptos», motivo por el que esta moción –ha dicho– es «una oportunidad de hacer algo por el bien de España: echarles y sacar al PP de las instituciones».

Asimismo, ha hecho hincapié en que el PP en la votación de esta moción de censura no va a tener a favor 176 diputados, extremo que en su opinión demuestra que puede haber una alternativa.

Por ello, ha aprovechado para tender la mano al nuevo PSOE de Pedro Sánchez.

El líder de Podemos que ha comenzado su discurso saludando en todas las lenguas cooficiales ha dedicado sus primeras palabras a agradecer la presencia de los alcaldes de los grandes Ayuntamientos en los que participa la formación morada, que le arropan en la tribuna del Congreso.

Ha reivindicado la gestión y la eficacia de estos municipios durante los últimos dos años, de la que según ha dicho ya han sido testigos siete millones de ciudadanos que han visto que se puede hacer política de otra forma.

«Hemos demostrados que con esperanza se les puede derrotar», ha asegurado tras denunciar que está «en juego la salud de la democracia y el Estado de derecho». «Los ciudadanos no se merecen esta desvergüenza», ha añadido.

Con esos argumentos, ha insistido en lanzar otra petición a la bancada popular: «Márchense, señores del PP», ha espetado; y ha recalcado que Unidos Podemos representa el futuro y espera que el PSOE se sume a ese camino.