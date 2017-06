Comptos considera que los fondos aportados a Davalor tienen igual riesgo que otras inversiones

Olaechea ha expuesto en ese sentido en comisión parlamentaria la auditoría realizada a los tres préstamos concedidos por Sodena a Davalor por un total de dos millones de euros, de los que solo uno es participativo, por cuantía de un millón.

La presidenta de Comptos ha aclarado que los fondos destinados a Davalor tienen el mismo riesgo que las demás actividades que financia Sodena porque la empresa pública se dedica a sufragar proyectos que se encuentran en fase de lanzamiento y conllevan «relevantes incertidumbres».

«Lo que caracteriza a estos proyectos es la incertidumbre que existe al colocar el producto en el mercado», ha explicado la presidenta de Comptos, que también ha remarcado la «difícil situación financiera» en la que suelen encontrarse las entidades que requieren de los préstamos. Sin embargo, ha asegurado que Sodena está «gestionando y minimizando» este riesgo.

Por otro lado, ha subrayado que la concesión del primer préstamo fue «excepcional» porque no se cumplió el procedimiento habitual, debido a que se realizó a instancias del Gobierno de Nafarroa y no de la Gerencia, y porque el informe económico no fue realizado por Sodena sino por el departamento de Desarrollo Económico.

Tras garantizar que «en todo lo demás» se ha respetado el procedimiento, ha añadido que Sodena está realizando «un seguimiento de la inversión, del cumplimiento de todas las condiciones impuestas».

Además ha indicado que, a día de hoy, la entidad «está al corriente de sus obligaciones fiscales y ha acordado con la Seguridad Social un aplazamiento de su deuda».

También se ha instalado una segunda máquina de Davalor en Madrid, además de la ya implantada en Tutera y se iniciará en breve su explotación comercial.

Sin embargo, ha matizado que, a la fecha de elaboración del informe, la empresa no había abonado a Sodena los intereses del primer préstamo, se encontraba en una difícil situación financiera, y contaba con un retraso sobre las previsiones de la fase I del plan de viabilidad.

Ana Beltrán, del PP, ha mostrado una «gran perplejidad» porque «es la primera vez en la historia de la Cámara de Comptos que no hay respuesta a las preguntas» formuladas y no hay recomendaciones ni «se entra a hacer valoraciones».

Tras considerar que es un informe «poco concreto» y carente del «rigor y exactitud» que caracteriza al órgano fiscalizador, ha lamentado que nunca una presidenta de Comptos «había defendido tanto una gestión manifiestamente irregular».

En la misma línea se ha mostrado Carlos García Adanero, UPN, que ha criticado que «si esta actuación hubiera sido de UPN, el informe no hubiera sido el mismo».

«Espero que ningún grupo tenga que defender su gestión, porque sería un problema muy grave», ha advertido a Olaechea.

El parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha lamentado que UPN y PPN quieran «extender sospechas» cuando el «informe es claro». «No vemos más allá, ni queremos ver brujas», ha zanjado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha subrayado que no se puede poner en tela de juicio la labor de Comptos solo porque el informe no recoja lo que al PP le gustaría. «Si no le contestan lo que quiere oír, da la sensación de que el informe no vale para nada», ha respondido a la popular.

También el parlamentario de Podemos Carlos Couso ha precisado que el documento no se sale «de lo normal», mientras que Guzmán Garmendia, PSN, que ha mostrado su «decepción», ha echado en falta cierta «valentía» porque «simplemente relata unos hechos».

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha considerado que el informe es «correcto y responde a lo solicitado», tras criticar que se haya cuestionado la labor de Comptos.