El Gobierno navarro incentiva con hasta mil euros contratar perceptores de Renta Garantizada

Las personas que vayan a ser contratadas deberán estar desempleadas e inscritas en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) y ser perceptoras de Renta Garantizada en el momento del contrato. Las empresas interesadas pueden ponerse en contacto con el SNE-NL, a través del correo electrónico fomentoempleo@navarra.es o del teléfono 848 42 44 07/ 49. Igualmente, encontrarán más información en la correspondiente ficha de servicio. El plazo para solicitar las subvenciones será de un mes a partir del día siguiente al inicio de la relación contractual.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha explicado la iniciativa al resto de miembros del Ejecutivo en la sesión de Gobierno. Según ha indicado en la rueda de prensa posterior, la medida trata de incidir en un colectivo en el que persiste la dificultad de acceso al trabajo, en un contexto de recuperación.

«El SNE facilitará la preselección del personal y, con escaso coste, las empresas podrán resolver necesidades, y ayudar a la cohesión social de Navarra», ha dicho el vicepresidente, quien ha recordado que más del 80% de las personas beneficiarias de RG figuran como desempleadas y que, de las 58.000 personas que se beneficiaron del programa en diez años, un 50,2% ha salido del programa y no ha vuelto.

«Uno de los aspectos que incide directamente en que las personas se encuentren en situación de vulnerabilidad y exclusión social es la falta de empleo, y los datos muestran una población de personas perceptoras de RIS/RG (22.925 en 2016) que, pudiendo y queriendo trabajar, tienen dificultades para acceder al mercado laboral», ha precisado.

«El crecimiento económico por sí solo no resuelve el problema estructural de pobreza ya desigualdad si no va acompañado de políticas redistributivas y de lucha contra la pobreza», ha recordado Laparra, citando el reciente Diagnóstico de Inclusión Social, que cifra en 17.000 las personas con «elevada intensidad de paro», esto es, que no apenas (9.800 personas con empleo intermitente) o no han trabajado (7.200), en los últimos tres años, con implicaciones en la cobertura por desempleo (menos del 50% del total de desempleados la cobra).

Según ha expuesto, esta medida comporta beneficios para las personas contratadas, tanto para recuperar la autoestima como para mejorar su empleabilidad (mantenimiento posterior en el mercado de trabajo).

También para los sistemas de protección, teniendo en cuenta el retorno económico que suponen las prestaciones contributivas y asistenciales a las que las personas podrán acceder en el caso de que finalice la contratación. Además, el Gobierno de Nafrroa favorece la inclusión laboral y aminora el desembolso por Renta Garantizada.

Renta Garantizada y mujer

Las bases de la convocatoria, publicada este lunes en el BON, establecen unas cuantías de ayuda mensuales en función de la duración del contrato: 600 euros en el caso de mujeres y 550 en hombres si tiene una duración de tres meses; 800 y 750 en contratos de seis meses y 1.000 y 900 si son de 12 meses. Se estima que el importe medio de las ayudas supondrá 885 euros/mes, y la duración media de la contratación, siete meses.

Los contratos tendrán una duración mínima de tres meses, a jornada completa, y la remuneración bruta anual mínima incluidas pagas extraordinarias deberá constar en el contrato, y no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Es posible también hacer contratos formativos, de trabajo en prácticas.