El Gobierno navarro pide evitar prácticas que puedan conllevar peligro de incendio

El Ejecutivo indica en un comunicado que las altas temperaturas, que se prolongarán hasta el sábado, y el bajo índice de humedad del suelo han creado un escenario de alto riesgo de incendio forestal en Nafarroa.

Protección Civil pide que no se tiren colillas y botellas de vidrio para que no hagan efecto lupa; que no se enciendan fuegos en el monte; que se sigan las normas sobre la quema de rastrojos, y que sólo se acampe en las zonas autorizadas.

Pide también que se avise rápidamente a los servicios de emergencias si se observa un incendio en el monte.

El Gobierno recuerda que la Ribera se encuentra en alerta naranja por altas temperaturas, que rondarán los 39 grados, mientras que en la zona media se alcanzarán los 36.

El Ejecutivo prevé que, a mediados de este mes, más de 800 efectivos integren los retenes para la campaña estival de fuegos forestales tras la reciente incorporación de los 30 nuevos bomberos.