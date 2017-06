El Gobierno navarro respalda a Ayerdi al considerar que «hace lo que hay que hacer» con el TAV

De esta forma ha respondido la portavoz del Ejecutivo, María Solana, al ser cuestionada, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno, por las críticas de las que está siendo objeto el vicepresidente por parte de opositores a ese proyecto que han llegado a pedir que sea «apartado».

Manu Ayerdi es «voz autorizada en esta cuestión y es voz autorizada por la autoridad moral que le confiere el conocimiento que tiene sobre el tema, pero también por la autoridad política que tiene en esta cuestión», ha aseverado Solana, quien ha añadido que la postura del vicepresidente no difiere de la de la máxima representante del Ejecutivo que es la presidenta Uxue Barkos.

Respecto a las discrepancias existentes en el seno del cuatripartito en relación con esta infraestructura, ha indicado que es «continua la información y el compartir» entre el Gobierno y los partidos que le apoyan.

Ha agregado que el cuatripartito «tiene sus propios ritmos de compartir, tratar y trabajar los temas. Tratarlos, compartirlos e informarlos no necesariamente lleva a acordarlos, pero es importante que se haga en ese contexto», ha remarcado Solana.

Ante la posibilidad de que la gestión de este proyecto pueda dar lugar a una «crisis» como han apuntado algunos de sus socios como Adolfo Araiz (EH Bildu), ha dicho que tienen «claro que más allá de crisis actual, crisis que pueda venir o crisis que pueda partir de este tema, hay que trabajar para que no se genere una futura crisis».

En ese sentido ha remarcado que deben «trabajar desde la defensa escrupulosa del interés general para Navarra, hay que trabajarla sin prisas y sin presiones», tras lo que ha subrayado que esa es «una máxima para este Gobierno».

La portavoz ha insistido en que tienen que trabajar partiendo de lo que recoge el acuerdo respecto al tren de alta prestaciones que «no es otra cosa que defender un corredor que conecte a Navarra con Europa y parece que esto sí estaba asumido por todos, y viene negro sobre blanco en el acuerdo programático».

«Trabajar esto sin prisa quiere decir que no se ha de poder resolver en un sentido u otro, no cuando menos hasta que este Gobierno de Navarra no tenga claro cuáles son los planes del Estado para la conexión Zaragoza-Castejón o no antes de que se produzca el encuentro que pueda posibilitar un acuerdo o un entendimiento claro en tanto que se pueda hablar de un plan entre la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Estado para hablar de la conexión con la Y vasca», ha sostenido.