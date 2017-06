En libertad el conductor que arrolló a un motorista causándole la muerte en Taxoare

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Agoitz, que ha rechazado la solicitud de ingreso en prisión solicitada por el Ministerio Fiscal, ha retirado el permiso de conducir al encausado y le ha impuesto la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.



En el auto, que puede ser recurrido, la juez considera, contrariamente a lo expuesto por la fiscal, que no hay riesgo de que pueda ocultar o destruir pruebas. La juez ha valorado, además, el hecho de que el conductor se entregara voluntariamente en las dependencias policiales antes de que fuera investigado, que aceptara pasar el control de alcoholemia, así como que haya mostrado su voluntad de reparar el daño causado con la indemnización correspondiente.



En su declaración judicial, «el conductor se ha mostrado muy arrepentido por lo ocurrido, ha pedido perdón a la familia de la víctima y ha dicho que hará todo lo que esté en su mano para reparar el daño», añade el TSJN.



En el auto, la juez no le imputa por ahora el delito de omisión del deber de socorro al entender que, en esta fase inicial de la investigación, no hay indicios de que el conductor fuera consciente de haber chocado con una moto. Respecto del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, este queda subsumido dentro del delito de homicidio por imprudencia grave.