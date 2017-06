Jasone Agirre destaca la importacia del congreso del sábado para reforzar EH Bildu

Asimismo, Agirre ha subrayado que «esta semana se están votando a las candidaturas presentadas para la Mesa Política, responsables políticos de cada herrialde y las secretarías».

«Desde aquí, desde las puertas del Euskalduna, os animamos a votar a las candidaturas presentadas», ha afirmado Agirre, y ha matizado que el plazo para realizar las votaciones finaliza el viernes. «Es el momento de fortalecer EH Bildu y para convertirla en una herramienta eficiente que quiere y desea este país. Y esta es una labor que nos corresponde a todos y todas, tomando la palabra y participando. Entre todos y todas conseguiremos construir una alternativa política que cuide de las verdaderas necesidades de la ciudadanía y que lleve a este pueblo a un nuevo escenario».

El sábado, a partir de las 10:00, los representantes de EH Bildu se reunirán en el Euskalduna de Bilba para celebrar el congreso constituyente de la formación soberanista y de izquierdas, donde votarán el documento político y los estatutos que se han debatido las últimas semanas. Además, se presentará en sociedad a la nueva dirección política. EH Bildu estará acompañado por representantes de agentes sociales de Euskal Herria y del mundo.

Agirre ha destacado que el congreso del sábado es un «hito importante» en el recorrido de EH Bildu. «Marca un punto y seguido. El proceso constituyente que estamos llevando a cabo es una continuación del camino iniciado hace seis años por miles de personas , pero también se trata del inicio de un nuevo camino. Estamos trabajando con la misma ilusión que entonces, porque estamos convencidos que entre todos y todas lograremos construir la herramienta política que necesita este país», ha concluido.

Mujer y vizcaina

«En el contexto de un congreso son normales, yo soy mujer y vizcaína y he tenido las puertas abiertas para participar en este proceso», ha defendido Agirre sobre las críticas por la escasa presencia de mujeres y de vizcainos en la propuesta para la dirección. Asimismo, ha reconocido que no han confeccionado una candidatura igualitaria, pero le ha restado importancia porque, por ejemplo, en el grupo del Parlamento de Gasteiz de EH Bildu hay el doble de mujeres que de hombres.



La parlamentaria ha asegurado que no espera que haya un voto de castigo por este motivo porque «la gente votará en conciencia y libertad y todos tenemos muy claro cuál es el objetivo y en eso estamos».