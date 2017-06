La Diputación resta relevancia a que se prolongue la investigación de Bidegi

Ha sido EH Bildu la que ha informado esta mañana de que, a petición de la Fiscalía, que reclama pruebas periciales complejas, la jueza ha admitido prolongar por un máximo de cinco años el periodo de instrucción de las dos querellas presentadas por el anterior Gobierno foral por presuntos fraudes en la construcción de la AP-1 que podrían sumar más de 30 millones de euros.



Preguntado al respecto, Imanol Lasa ha indicado que ello no constituye «ninguna novedad» porque es «una práctica habitual, teniendo en cuenta cómo están los juzgados de trabajo». Así, ha subrayado que en «casi todos» los asuntos que la Diputación tiene en los tribunales se acuerda fijar un periodo máximo de cinco años de instrucción, lo que no significa que se tenga que agotar el plazo.



«Todos hemos entendido que es una cuestión que no es baladí, no es fácil, merece una gran labor de concreción, análisis de los diferentes informes que se han ido presentando», ha manifestado el portavoz de la Diputación, quien ha añadido que el Gobierno foral está «tranquilo» porque sus informes ofrecen «conclusiones claras y contundentes en relación a datos que en su día se manipularon», en referencia a los presentados por el anterior Ejecutivo foral.