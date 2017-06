Lakua y Madrid incrementarán su colaboración en materia de seguridad

El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Seguridad de Lakua, Estefanía Beltrán de Heredia, han presidido hoy en Gasteiz una reunión de la Junta de Seguridad, órgano que no se reunía desde 2012 y que hoy lo ha hecho por espacio de una hora.



El ministro ha subrayado el «compromiso decidido de fortalecer los nexos entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza para mejorar la seguridad de los ciudadanos», al tiempo que ha recordado que «compartir datos, estrategias, experiencia e información» logrará que las policías sean «cada día mas eficaces».



La consejera ha destacado por su parte que se han firmado «acuerdos de calado» y también «posibilistas, que van a tener su materialización en el día a día» de los agentes porque «más allá de la buena sintonía hay un compromiso de trabajo serio».

Zoido: «No se valora reducir las FSE»

Zoido ha afirmado que «hoy por hoy no hay ninguna circunstancia que haga valorar al Ministerio que haya que reducir» el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad (FSE) en la CAV.

También ha sido preguntado por los periodistas por la movilización que Fan hemendik ha convocado para el sábado frente al edificio del cuartel de Oñati contra la presencia de la Guardia Civil en Euskal Herria.

El ministro ha expresado que defiende la libertad de expresión, pero ha advertido de que «si no hay ningún elemento técnico que lo aconseje» el Gobierno español no cederá a las presiones y no atenuará la presencia de las FSE en la CAV.



La reducción de policías y guardias y civiles es una reclamación habitual del Gobierno de Lakua, aunque hoy la consejera únicamente ha apuntado que «es el Estado, quien dentro de sus funciones y competencias, decidirá qué recursos destinar a las competencias que tiene aquí».