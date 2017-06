Barkos dice que la manifestación del 3-J buscaba erosionar al Gobierno «con una mentira»

Esa «mentira» fue «decir que pretendemos quitar o insultar la bandera de Navarra», ha afirmado Barkos en el pleno del Parlamento en respuesta a la popular Ana Beltrán, que había preguntado si el Gobierno va a acceder a reponer la derogada Ley de Símbolos, como pedían los «miles y miles» de manifestantes.

«Ante cualquier movilización totalmente legítima, no solo la que se produjo el 3 de junio, este Gobierno la toma en consideración, mucho más allá de que compartamos o no el fondo», ha contestado la presidenta, que ha añadido que sí comparte la reivindicación de que la bandera de Navarra «no puede desaparecer de las instituciones ni ser sustituida por ninguna otra». En ese sentido, ha asegurado que «ni el Gobierno ni nadie pretende tal cosa».

Tras matizar que su crítica no se dirige a los manifestantes sino «a quienes convocaron por detrás», ha denunciado la «bajeza política y moral» de la popular al insinuar, ha dicho Barkos, que la presidencia del Gobierno «se enfrenta a quienes quieren defender los símbolos de Navarra».

La presidenta, que ha recordado que «nunca apostaría» por una ley «excluyente» y cuyo «único objetivo es sancionar y prohibir», ha garantizado que seguirá defendiendo los símbolos oficiales del herrialde, como ha hecho «siempre».

«No están, bajo ningún concepto, amenazados, la bandera no está cuestionada por nada ni por nadie, ni mucho menos está en riesgo», ha asegurado, tras recordar que la bandera «ondea con total normalidad» y lo seguirá haciendo.

Por su parte, Beltrán ha reiterado que entre 25.000 y 30.000 navarros salieron a la calle para reivindicar de forma «firme y contundente» que «no quieren el más mínimo resquicio para que se coloque la ikurriña» en los ayuntamientos, «porque ése y no otro» es el propósito de la derogación de la Ley de Símbolos.

«No quieren la ikurriña ni en pintura, a ver si se entera», ha reivindicado la popular, que ha considerado que la «irresponsable» es la propia presidenta al «insultar» a los manifestantes insinuando «que iban como borregos».

Por otro lado, Barkos ha respondido al regionalista Javier Esparza acerca del voto de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Iruñea sobre la colocación de la ikurriña.

Al respecto, ha contestado que no sabe «a qué votación se refiere, porque en este momento no se ha planteado ninguna votación en este sentido».

Además, ha considerado que Esparza es el portavoz de UPN»"más obsesionado por las banderas» en un momento en el que a los ciudadanos les preocupan aspectos como el paro, la sanidad, la educación o el bienestar social.

Por ello, ha animado al regionalista a "pensar en algo más que en banderas" y a centrarse en «lo que realmente preocupa» a los navarros.

«Si no quiere ayudar, no lo haga, pero no enturbie el nombre de Navarra, sus instituciones, entidades y personas, deje que el Gobierno trabaje en cuestiones importantes», ha advertido.

De esta forma, ha asegurado que, mientras UPN «sigue mirando al pasado, Navarra mira al futuro y este Gobierno también».

«Navarra avanza aunque le pese a usted, a su partido y a su deseo de recuperar el poder, aunque quiera negar la realidad», ha zanjado.

En su turno de réplica, Esparza ha exigido a la presidenta que, «más allá de lo que piense o sienta», garantice que en el herrialde «se cumple la ley», ya que «la ikurriña no puede ondear fuera de su ámbito territorial porque sería fraude de ley e ilegal».

Por ello, ha preguntado qué va a primar, si el «cumplimiento de la legalidad» o el «interés partidista».