El Gobierno navarro analizará las consecuencias de la reforma fiscal tras el verano

Así se ha pronunciado al ser interpelado en materia general de política fiscal por la portavoz del PPN, Ana Beltrán, quien ha alertado de los «efectos negativos» de la «fiscofilia» y ha insistido en que esto también es «letal, lo otro (fraude y evasión) es muy, muy letal».

El consejero ha recordado que cuando llegaron al Gobierno se encontraron con «un escenario bastante complicado, con nada de tesorería, 6.000 millones de deuda, unos recortes importantes y una electoralista bajada de impuestos de 2014 que había que revertir».

«La reforma era urgente y a la vez es gradual», ha indicado, tras lo que ha apuntado que van a seguir trabajando en ella, al tiempo que ha sostenido que se ha conseguido incrementar los recursos para financiar el gasto público.

En cuanto a los impuestos ha afirmado que las reformas «no han sido especialmente duras, mucho menos sangrantes» y ha citado como «las más importantes» la modificación de la tarifa del IRPF a partir de 30.000 euros, que va a suponer en algunos casos unos 70 euros más al año.

Respecto al mínimo vital o familiar ha defendido que tiene que ser igual para todos y con este sistema «el funcionamiento del impuesto es neutral, equitativo y se ha ganado en progresividad».

«Bajar impuestos favorece a los ricos, endeudarse favorece a los ricos y pone en perjuicio e hipoteca a la Comunidad foral», según el consejero, quien ha subrayado que no hay argumento para que los bienes afectos a actividades empresariales de las personas físicas no tengan que tributar, lo que no ha sido compartido por Beltrán. Del impuesto de Sociedad ha comentado que no es gravoso, ni afecta a las economía de las empresas.

Aranburu ha dicho que están vigilantes por si la fiscalidad ha influido en la domiciliación de las personas físicas, sin que por ahora les conste que haya sido así, y ha avanzado que tras el verano compartirán con todos los grupos sus reflexiones sobre los efectos de la reforma fiscal.

Previamente la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha criticado la reforma que ha considerado «letal» para Nafarroa, las clases medias y especialmente las familias, con efectos para 2016 y siguientes, que puede «sembrar malas simientes» para el devenir del herrialde.

«Todo el que hace la declaración de la renta se enfada, no hay nadie al que le haya salido la renta mejor que el año pasado, todo el que gane más de 19.000 euros está pagando más que el año anterior», ha aseverado Beltrán, quien ha denunciado que la inmensa mayoría de los navarros ha padecido este «afán recaudatorio».

Ha opinado que la reforma que parte de una «mala planificación» tiene consecuencias en la reducción de la contratación y la caída del consumo y no ha conseguido los objetivos que se habían marcado.

La reforma fiscal ha sido también cuestionada por Juan Luis Sánchez de Muniain, UPN, quien tras aludir al endeudamiento de las familias, ha afirmado que la reforma «recorta a las familias cuando más lo necesitan» y por Ainhoa Unzu, PSN, quien ha rechazado el tratamiento del IRPF y ha instado a hacer un impuesto más justo y ajustado a la realidad social.

Unzu ha valorado el camino emprendido en el impuesto de Sociedades, lo que ha sido destacado por José Miguel Nuin, I-E, quien se ha mostrado «encantado» de escuchar eso.

Jokin Castiella, Geroa Bai, ha rechazado los discursos «populistas que piden pagar menos» y ha abogado por una política fiscal que dé estabilidad, tras lo que Adolfo Araiz, EH Bildu, ha acusado a Beltrán de defender «la política de las termitas fiscales», frente a lo que él ha apostado por un «sistema justo, progresista, equitativo y solidario que garantice los ingresos».

Ha apuntado que hay abordar el tema de la fiscalidad verde y mejorar el impuesto de Sociedades, opinión compartida por Laura Pérez, Podemos, quien ha reprochado a quienes se quejan ahora de la subida de los impuestos, que esto se ha debido a la anterior reforma fiscal, tras lo que ha abogado por revisar la reforma y reorientarla para terminar la tarea pendiente.