Aranburu (LAB) reitera que es «momento de jugar con valentía» en su alianza con ELA

Aranburu se ha pronunciado, de este modo, en una intervención durante el XIV Congreso Confederal de ELA, que se está celebrando en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que este viernes ha contado con la participación de representantes de otros sindicatos vascos como LAB, Steilas, Hiru o ESK.



La dirigente de LAB ha reiterado su apuesta por profundizar en las alianzas entre agentes de izquierda en el ámbito sindical, social y político para avanzar en un proceso soberanista con base social y, en este marco, ha señalado que la alianza con ELA tiene especial importancia para LAB.



Según ha señalado, «"somos dos proyectos sindicales, tenemos estrategias sindicales distintas», pero «no es el momento de centrarse cada uno es su estrategia» porque «lo necesitan los trabajadores y Euskal Herria». «Es el momento de jugar con valentía y LAB está dispuesto», ha asegurado.



La dirigente de LAB ha destacado que existe una mayoría en favor de un modelo económico y social alternativo y ha apostado por la movilización para que las políticas públicas sean «en favor de la mayoría«. Además, se ha mostrado convencida de que no habrá ese cambio «sin derecho a decidir, sin proceso soberanista».



Aranburu ha señalado que la «cerrazón del Estado español» ha puesto de manifiesto que no hay posibilidad de un proceso acordado y que «no hay bilateralidad», por lo que «si hay un proceso soberanista, tendrá que ser unilateral y basado en la mayoría de este pueblo».



Mientras en Catalunya han optado por «la confrontación democrática», ha criticado que la «apología de la bilateralidad» que mantiene el PNV en Euskal Herria. Asimismo, le ha acusado de «regalar la estabilidad a un gobierno corrupto» mediante su apoyo a los presupuestos del Estado.



En este sentido, ha denunciado que los jeltzales comparten «el proyecto neoliberal del PP y de la patronal, que acarrea precariedad y pobreza a los trabajadores. Por eso no quieren confrontar con el Estado», ha asegurado.