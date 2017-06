Puigdemont ofrece por carta ir al Congreso español para debatir sobre el referéndum

«Me parece importante que todos los diputados del Congreso puedan escuchar, en tanto que máximo responsable institucional de Cataluña, las razones por las cuales hemos llegado hasta aquí», expone en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.



Puigdemont recuerda a la presidenta del Congreso que ya ha convocado el referéndum para el 1 de octubre y pese al rechazo del Estado español, y concluye: «"Estoy convencido de que un debate de esta trascendencia es necesario y se ajusta a lo que los ciudadanos esperan de sus instituciones de representación»..



El presidente catalán responde así a la oferta que le lanzó el Gobierno español de ir a la Cámara Baja a explicar su proyecto, aunque en ningún momento alude a que su propuesta deba ser votada como sí se hizo con el Estatut o la consulta del 9N.



«Aspiraciones legítimas y mayoritarias siempre han sido rechazadas, recortadas o incumplidas, ya sea en la Cámara que usted preside o en el seno del Gobierno. No parece razonable volver a formular propuestas que están destinadas a correr la misma suerte», resume.



El Govern ha insistido en varias en ocasiones que Puigdemont no tiene problemas en acudir al Congreso español, pero no quiere repetir una votación condenada de antemano al fracaso y revivir episodios como el debate sobre el Plan Ibarretxe o la consulta del 9N.

Bilateralidad

Puigdemont sí estaría dispuesto a esta votación si, antes de ir al Congreso, hubiera una negociación bilateral entre los dos gobiernos sobre el referéndum y lo que se llevara a votación fuera un eventual acuerdo, algo que parece poco probable.



En la carta, el president catalán recuerda que ha tendido la mano al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para negociar la consulta, para lo que le envió una carta recientemente que «obtuvo el rechazo como respuesta».



Puigdemont también aprovecha la misiva para recordar la pregunta del referéndum para el 1-O: '¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?', y finaliza su palabras enviando un cordial saludo a la presidenta del Congreso.