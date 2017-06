Sare destaca la necesidad del papel de la sociedad para que se respeten los derechos de los presos

La movilización ha comenzado con una concentración para reclamar que la puesta en libertad de Ibon Iparragirre es inaplazable. Posteriormente, han recorrido distintos puntos de la capital guipuzcoana para reclamar distintos derechos mediante distintas actividades artísticas.

En el acto que ha tenido lugar al fin de la marcha, Begoña Atxa y Joseba Azkarraga han recordado que «ETA tomó la decisión más importante cuando, en octubre de 2011, anunció el cese definitivo de su actividad armada. El pasado 8 de abril se ha ratificado aquella decisión, procediendo a su desarme».

«Estos pasos en positivo han sido respondidos, paradójicamente, con más detenciones; la Audiencia Nacional ha seguido dictando sentencias sobre hechos pasados; y las cárceles contabilizan personas presas para muchos años de futuro El Gobierno español y una parte de su judicatura continúan aplicando una política penitenciaria basada en la venganza y el revanchismo, incluso incumpliendo sus propias leyes», han lamentado.

«El desarme y el modo en que se produjo, ha significado un punto de inflexión. La sociedad vasca ha tomado una importante decisión: liderar el proceso de paz. Y para ello, tenemos, todavía, un largo y complicado camino por recorrer», han destacado, subrayando el papel de la sociedad vasca.

«El Estado no quiere asumir que el problema no es con una organización desarmada, sino con una sociedad que exige pasos para superar todas las consecuencias del conflicto. Porque si esto no se hace, quedamos instalados en la confrontación», han alertado.

«Queremos avanzar hacia un verdadero escenario de convivencia. Hoy, en este lugar tan emblemático para nosotros, queremos hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca, al margen de sus adscripciones ideológicas», han reclamado.

En esta línea han destacado que «la defensa de los derechos humanos nos compete a todos, nadie puede quedar al margen de esta defensa. Son derechos de aplicación universal, también para las personas presas. Los queremos en Euskal Herria. Y los queremos ya. Por eso: 0 Kms».

Junto a ello, han reclamado la excarcelación de los presos gravemente enfermos y el fin de las legislaciones excepcionales, «por su inhumanidad y por su ilegalidad».

«Pedimos a los gobiernos, partidos políticos y medios de comunicación que no sigan mirando hacia otro lado cuando se vulneran derechos a los presos y presas vascos y a sus familias», han pedido, al tiempo que han pedido a las instituciones vascas que tomen la iniciativa en la defensa de los derechos de las personas presas y al Parlamento español que exija el cumplimiento de las normativas.