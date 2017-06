Arenas y Acebes niegan, en el «juicio de la Gürtel», que en el PP se recibiera cobros en B

El vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, ha asegurado hoy en el juicio de Gürtel que el extesorero Álvaro Lapuerta le dijo cuando él era secretario general que las donaciones al partido nunca se recibían "a cambio de algo", y ha negado haber recibido pagos en metálico del PP.

En su declaración como testigo en el juicio de Gürtel a petición de la defensa del extesorero Luis Bárcenas, Arenas, tras jurar decir verdad, ha explicado que él nunca recibió cobros en metálico del PP.



Lo ha hecho a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que le ha inquirido así sobre la causa de la caja B del partido ante la protesta del abogado de Bárcenas y el apoyo del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que ha pedido «prudencia» a las partes en un inicio pero ha acabado diciendo que al fin y al cabo esa causa es «una ramificación» de la Gürtel.



«Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución a través de transparencia y a través de la correspondiente declaración fiscal cuando llegaba el momento. Jamás, ni de las personas que ha citado, ni de ninguna empresa, y le voy a decir además que nadie me lo ha propuesto, lo que me produce una cierta satisfacción», ha contestado el testigo a la fiscal.



Arenas ha explicado que en el PP había un «plus de responsabilidad» que cobraban los altos cargos y que se hacía «más claro que el agua», y ha añadido que él «por supuesto no conocía ninguna contabilidad B... pero es que además de eso no conocía ninguna contabilidad, porque la llevaba el tesorero».



«Todo lo que he percibido lo he declarado siempre a la hacienda pública» y «jamás» ha percibido «nada que tenga que ver con adjudicaciones o temas económicos», ha dicho Arenas al ser preguntado por el abogado del PSOE si ha nutrido la caja B del PP.



Al inicio del interrogatorio, el exministro ha afirmado que cuando él era secretario general entre 1999 y 2003 Bárcenas era gerente y, como tal, dependía del entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta, que estuvo imputado en esta causa y al que finalmente no se ha podido juzgar por sufrir demencia.



«No tengo ni idea» de quien recibía los donativos, ha dicho a preguntas del abogado de Bárcenas, para luego añadir que esa función era del tesorero.



Acebes dice que no recibió «sobresueldos»

El ex secretario general del PP Ángel Acebes, por su parte, ha negado haber recibido ninguno de los supuestos sobresueldos anotados a su nombre en los llamados papeles de Bárcenas y ha asegurado que siempre ha declarado las percepciones que ha recibido.

Acebes (exministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior) ha declarado como testigo en el juicio de Gürtel a petición de la defensa de Luis Bárcenas y ha respondido a preguntas de la fiscal relacionadas con la pieza separada del caso sobre la presunta caja B del PP.



La fiscal le ha hecho ver que en esos papeles del extesorero del PP él aparece como perceptor de cantidades en 2008 como «Ángel Acebes» y «Ángel A.». «¿Recibió usted alguna de esas cantidades?», le ha inquirido la fiscal, a lo que ha respondido tajante que «no, nunca». «He declarado toda mi vida las percepciones que he recibido», ha añadido acto seguido.



El exministro también ha dicho que no le consta que ni el extesorero Álvaro Lapuerta ni el exgerente (y luego tesorero) Bárcenas tuvieran atribuciones para relacionarse con altos cargos como ministros o presidentes de comunidades autónomas para interceder en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.



Tampoco le consta que «jamás», ha dicho, realizaran algún «movimiento en este sentido», y al ser preguntado por qué en 2004, cuando él accedió a la Secretaría General del partido, se tomó la decisión de dejar de contratar a las empresas de Francisco Correa, ha asegurado que no lo sabe pero que «había un procedimiento interno» que decidía sobre estas contrataciones