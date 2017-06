Beaumont señala que el cuatripartito decidirá ahora sobre la nueva Ley de Policías

La consejera ha recordado en conferencia de prensa que el 30 de junio es la fecha límite para presentar enmiendas al texto elaborado por el Gobierno y, ha dicho, «no me consta que se vaya a ampliar», aunque la mayoría de la Cámara así podría decidirlo.

Junto al calendario otra cuestión fundamental es el contenido, pues se podría mantener sin cambios el texto elaborado por el Gobierno o vía enmiendas recoger lo avanzado hasta la fecha en las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y los sindicatos APF y SPF, y esto también será algo que tendrá que decidir el cuatripartito.

De momento, Beuamont ha subrayado que han sido estas centrales las que no han celebrado las asambleas previstas, unos órganos «que aprobarían por mayoría» la oferta del Ejecutivo, «porque nunca el Gobierno ha hecho tanto esfuerzo» como en esta ocasión para mejorar las condiciones laborales de este colectivo, y por esa razón Interior ha remitido al cuatripartito los últimos documentos que APF y SPF le han hecho llegar con sus reivindicaciones.

En espera de lo que opine al respecto el cuatripartito, el «importante esfuerzo» económico que se ha hecho es suficiente a juicio del Gobierno y de hecho ya ha motivado «quejas» de otros sectores, y el conjunto de la última propuesta presentada a los sindicatos es «justa para los trabajadores».

Beaumont ha añadido que APF y SPF recogen en sus últimos documentos algunos puntos que «no son objeto de negociación» y «todos estaban de acuerdo» en ello.

Entre estas cuestiones ha citado el modelo de Policía, una decisión política que compete en última instancia al Parlamento; el reglamento de jornadas y retribuciones, que depende en gran medida de la ley que finalmente se apruebe; y el adelanto de la edad de jubilación, para lo que hay «contactos continuos» con el Ministerio español.

«Dispuestos a sentarnos a negociar hemos estado siempre y seguimos estando, pero sobre los asuntos que convinimos», ha subrayado, y además, ha asegurado, «barajamos todo, pero no contemplamos que se rechace el proyecto porque se pidió».

En este sentido ha apuntado que lo que se pidió desde algunas fuerzas del cuatripartito para no rechazar el proyecto del Gobierno fue «una negociación» y la ha habido, «seria y larga».

Mari José Beaumont se ha referido también a las 3.600 firmas que ayer otros sindicatos presentes en la Policía Foral y las distintas policías municipales registraron en el Parlamento para que su presidenta «se las entregue a Podemos» porque «confiarán en que les van a hacer caso. A mi no me consta, me consta lo contrario».