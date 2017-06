Muguruza dedica Adarra Saria a los gaztetxes y a la sala Le Bukowski

En su discurso, Muguruza ha dado las gracias por los aplausos de los asistentes, habida cuenta de que en otras ocasiones en las que ha sido galardonado, el recibimiento ha sido menos caluroso.



«Estoy acostumbrado a recibir sanciones de las instituciones, no premios. Cuando me llamaron para decirme que el Ayuntamiento de Donostia iba a darme Adarra Saria pensé que me estaban gastando una broma –ha hecho un juego de palabras con ‘adarra jotzen’–. Luego me explicaron que era el premio a una trayectoria, y que se lo habían dado a gente como Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi… tenía que aceptarlo».



«Este premio, si estoy aquí, es también para los gaztetxes. Sin ellos no se podría entender mi trayectoria musical. Dicho esto, y en presencia del alcalde, quiero recordar que mi último concierto en Donostia fue en el tejado de Kortxoenea (gaztetxe desalojado y derribado en el barrio de Gros)», ha subrayado mientras Eneko Goia, que antes había repasado su trayectoria y habbía destacado su faceta de «renovador» y su fidelidad al euskara, permanecía en pie junto a él.



Muguruza también ha remarcado la importancia de la música en directo y de los locales que programan estas actuaciones, y ha dedicado su premio a Le Bukowski, la histórica sala ubicada en la calle Egia.



Finalmente ha tenido un recuerdo para el dantzari Jon Maia, de la compañía Kukai, que recientemente reivindicó en la entrega de los premios Max que «un pueblo que baila nunca morirá», adaptando a su disciplina la letra del tema ‘Gora Herria’, de Negu Gorriak.