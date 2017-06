El Eibar ficha al portero serbio Marko Dmitrovic para cuatro temporadas

Marko Dmitrovic ha pasado el reconocimiento médico y, tras firmar su acuerdo, ha sido presentado en Ipurua junto a la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, y su director deportivo, Fran Garagarza.



El guardameta de 25 años ha mostrado su satisfacción tras un fichaje relámpago. «Cuando me llamó el Eibar me sentí muy feliz porque era un club de Primera. Yo contesté que sí, pero el tema no dependía de mí, porque tenía dos campañas más de contrato con el Alcorcón. En dos días se ha solucionado todo», se ha congratulado Dmitrovic.



«Elegí al Eibar porque está creciendo todos los días, está bien organizado, y yo soy ambicioso. Es un paso adelante en mi carrera, mi sueño era jugar en Primera y el Eibar es el mejor club para seguir mejorando y creciendo», ha destacado.



«Voy a darlo todo en cada entrenamiento, estoy aquí para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. La temporada 2016-2017 estuvo cerca de clasificarse para Europa y ¿por qué no va a conseguirlo en el futuro?», se ha preguntado.

La contratación ha llegado de forma inesperada después de la grave lesión de Yoel en su rodilla derecha, que le mantendrá seis meses de baja.



«Marko era la primera opción que teníamos y llega con el acuerdo del entrenador y del preparador de porteros. Ha hecho dos buenas temporadas en el Alcorcón, un club que no ha puesto impedimentos a su marcha. Es alto y ágil para su altura (1,94 metros), y zurdo con el pie. Hemos acertado al 100%, porque Marko es joven. Tenemos alternativa para Yoel, eso es lo más importante. Hemos estado rápidos», ha indicado Fran Garagarza.



Dmitrovic ha coincidido en Ipurua con el lesionado Yoel, a quien le ha dado ánimos. «Yoel es un futbolista fuerte, que saldrá rápido de la lesión. Le deseo una recuperación buena y espero verle en el campo pronto con nosotros», ha señalado.



El balcánico rivalizará inicialmente con Asier Riesgo por la titularidad en la meta armera. «Riesgo es un buen portero. Tanto él, como Yoel y yo estamos aquí para ayudar al Eibar. Los tres queremos jugar, pero eso será decisión del entrenador. Estamos aquí para darlo todo y entrenar fuerte, el técnico luego decidirá», ha subrayado.