Prigioni: «Es una apuesta del club y no tengo miedo a que salga mal»

«Tenía claro que lo iba a intentar», ha declarado Prigioni, quien ha confesado que tenía dudas de empezar «como asistente o primer entrenador y hacerlo en Argentina, Estados Unidos o en Europa». Ha destacado que para quedarse en Gasteiz ha tenido mucho peso la situación familiar, ya hasta última hora ha barajado opciones para entrar «en algún cuerpo técnico de una franquicia de la NBA».



«No va a ser fácil, no soy tonto, pero cuando algo se hace con mucha ilusión y cuando hay un sentimiento hacia la institución me va obligar a dar todo», ha expresado, reconociendo que cuenta con el hándicap de la falta de experiencia en el banquillo y que necesitará un periodo de adaptación que «ojalá no tenga efecto sobre el juego del equipo».



«Aunque seguía jugando llegó un momento en que tenía mis propias ideas y en los últimos 10 años que jugué tenía que seguir las órdenes del entrenador, pero notaba lo que me gustaba y lo que no y me iba creando mi propia idea», ha explicado.



Ha comentado que ha hablado con muchos entrenadores en los últimos días y que la semana pasada estuvo con Gregg Popovich, actual entrenador jefe de San Antonio Spurs. En este sentido, ha destacado que tiene «muchas puertas abiertas» y que «todo el mundo» le ha mostrado su apoyo, por lo que intentará sacar ventaja de ello.



«La gente tiene toda la razón en decir que no tengo experiencia para sentarme en el banquillo del Baskonia, pero es una apuesta del club y no tengo miedo a que salga mal», ha aceptado el argentino, quien ha recordado que ya asumió un reto de gran calibre cuando se fue a la NBA con 35 años y mucha gente se preguntaba a dónde iba con esa edad, pero terminó jugando casi todos los partidos.



«Importa más el grupo de jugadores que el entrenador, todo depende de el hambre que ellos tengan», ha concluido Prigioni, , que ha estado acompañado por el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, quien ha indicado que «es una nueva etapa para todos» y que en el club están «convencidos y entusiasmados».