Iruñea Antitaurina convoca una kalejira festiva el 7 del 7 a las 7

En la kalejira participará Electrotxatunga SFK y también habrá gaiteros y txalaparta. Tras recorrer varias calles de Alde Zaharra, la marcha concluirá en el Gune de Herri Sanferminak de la Plaza de la O, donde a las 20:30 habrá un concierto con Iparfolk.



En una nota hecha pública, las convocantes invitan a participar en la kalejira a todas las personas que «quieren una Iruñea sin corridas de toros». Será una reivindicación festiva, y animan «a cuadrillas y grupos musicales a acudir con sus instrumentos y muchas ganas de pasarlo bien. El día 7 queremos hacer una gran fiesta en la calle, porque nuestro momentico está aquí, en la calle, no en una plaza en la que se torturan animales».



Iruñea Antitaurina llama a las participantes a acudir caracterizadas de toro, ya que será «el desfile de los toros vivos, porque así es como queremos a los toros en Iruñea, vivos». Según señalan desde el colectivo, «nosotras no somos taurinas, somos sanfermineras. Y no queremos atraer a nuestra ciudad al turismo del maltrato animal».



Iruñea Antitaurina aboga por unas fiestas «que no estén basadas en la crueldad», y creen que Iruñea «no merece ser conocida por la barbarie de las corridas de toros, que son la excepción legal al maltrato animal». Así, pretenden abrir «un debate social sobre nuestro modelo festivo, reflexionar sobre las matanzas de toros y avanzar hacia unos sanfermines sin muerte ni ritos sangrientos. Para ello, queremos informarnos, abrir espacios de debate y contrastar ideas. Y queremos, en última instancia, que los vecinos y vecinas podamos decidir».



Para concluir, desde el colectivo «desean unas felices fiestas a la ciudadanía de Iruñea y a las personas que nos visitan», y llaman a disfrutar de estos días «respetando a los animales. Aquí sabemos divertirnos, no nos falta imaginación, no necesitamos torturar seis toros cada tarde para disfrutar de unos sanfermines mundiales».