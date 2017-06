La CPDT recoge seis casos de denuncias por agresiones, tortura y maltrato en 2016 en Hego Euskal Herria

Salhaketa y Torturaren aurkako Taldea (TAT) ha presentado hoy el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) correspondiente al año 2016, en el que se recogen 117 casos de denuncias por agresiones, torturas y malos tratos en el Estado español, que en total afectaron a 259 personas bajo custodia. El informe también cuantifica en 34 las personas fallecidas bajo custodia policial o en prisión el año pasado.

«En el informe de 2016 hemos registrado 117 situaciones en las que se han vulnerado derechos y se ha interpuesto denuncia sobre tortura o malos tratos, que han afectado a 259 personas», ha explicado desde TAT Oihana Barrios, quien ha diferenciado cuando los malos tratos «se dan bajo custodia o en un ámbito más represivo, como manifestaciones, donde el número es superior».

De esos 117 casos seis corresponden a Hego Euskal Herria, donde hay tres denuncias con una única persona afectada en cada una de ellas en la CAV, y otras tres denuncias en Nafarroa, con nueve personas afectadas. En el caso de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, en dos de las denuncias está involucrada la Ertzaintza.

Aunque el informe constata una bajada de los datos, «eso no significa que haya menos casos, porque aún hay mucho miedo a la denuncia y muchas personas no se atreven a denunciar porque no lleva a ningún lado o puede tener represalias», ha señalado Barrios.

En referencia a las circunstancias en las que se produjeron las situaciones de maltrato o tortura, destaca con 34 casos los dirigidos contra personas migrantes «sobre todo en las protestas contra los CIEs», que afectan a 147 personas; y las 48 denuncias del colectivo de personas presas, con 50 afectados.

Respecto a los fallecimientos bajo custodia conocidos por esta comisión, «que no son los datos reales porque son muy difíciles de obtener», en 2016 se produjeron 34 muertes, una de ellas de una persona a cargo de la Ertzaintza; 19 de ellas se produjeron en alguna prisión; 7 cuando estaban a cargo de la Policía española; 5 custodiadas por la Guardia Civil, otra por los Mossos y otra en un centro de menores.

Ante estos casos, Salhaketa ha denunciado las condiciones que se viven en las prisiones españolas. «Muchas de estas muertes tienen que ver con la no aplicación de protocolos, o la omisión de determinadas responsabilidades», ha citado el portavoz de la asociación, Cesar Manzanos.

En la comparecencia también ha estado presente Silvia Encina, abogada y familiar de José Ángel Serrano, que falleció en la cárcel de Zuera.