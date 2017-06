El Foro Social ve preciso un proceso de reconciliación en Nafarroa liderado por la sociedad

Expe Iriarte y Fernando Armendariz, en representación de las once personas que conforman el grupo navarro del Foro Social Permanente, han explicado en rueda de prensa que el camino emprendido hace un año «ya ha empezado a fructificar», pero también han constatado que en Nafarroa «existen sectores empeñados en no sentar las bases de una convivencia con garantías de no repetición».

«Nos referimos –han concretado– a aquellos sectores negacionistas de la existencia de un conflicto y que, en consecuencia, niegan también la necesidad de tender puentes y construir la convivencia sobre bases sólidas. Nos referimos a aquellos otros sectores que, cada uno desde sus posiciones, viven el fin de la violencia de ETA desde una lógica de vencedores y vencidos».

A este respecto, han señalado que en Nafarroa «sabemos las consecuencias que tiene negar la existencia de un conflicto» y cerrarlo «con una lógica de vencedores y vencidos», recordando que «80 años después seguimos buscando a familiares en las cunetas, seguimos sin reconocer y reparar a todas las víctimas».

También han recordado que el pasado 29 de abril el Foro Social planteó en Gernika la necesidad de construir un carril central en la resolución de las consecuencias del conflicto, encaminado al «reconocimiento y reparación de todas las víctimas de todas las expresiones de violencia como eje central, un carril que salga de la lógica de las trincheras de cada parte».

«En Nafarroa también debemos construir este carril central», han añadido Iriarte y Armendariz en euskara y castellano, respectivamente, y han insistído en que este proceso de reconciliación «se tiene que dar en el seno de la propia sociedad civil».

A su juicio, en este proceso «es necesaria la implicación de las propias personas presas por delitos de motivación política», «es preciso reconciliarnos con aquellos que miraron a otro lado frente al sufrimiento de la otra parte» y «es preciso reconciliarnos con aquellos que no quisieron ver y vivieron como si este conflicto no fuera con ellos».

Conferencia de alcaldes y representantes municipales

Tras agradecer las iniciativas de reconocimiento y reparación tomadas desde el Gobierno de Nafarroa, han afirmado que desde el Foro Social no se van a resignar a la «lógica de trincheras» y han anunciado que la conferencia de alcaldes y representantes municipales que se celebrará el día 28 de octubre tiene como objetivo principal «avanzar en ese carril central por la convivencia».

A preguntas de los informadores, han señalado que están manteniendo contactos con todos los grupos políticos y sindicatos de Nafarroa, de cara a la cita del 28 de octubre, y que, de momento, el PP ha sido el único que se ha negado a recibirles.