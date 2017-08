Nagua Alba abandona la dirección de Podemos Euskadi

La actual secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, no se postulará para ser reelegida como líder de la formación morada en la Asamblea Ciudadana que celebrará antes de fin de año, en la que se designará a la nueva dirección.

Así lo ha anunciado la propia Alba tras la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico celebrada hoy en Gasteiz y después de que el 38 % de los círculos de la CAV hubieran solicitado convocar una asamblea para reinventar el partido en esta comunidad.

La líder de Podemos en Euskadi ha explicado que en la reunión de hoy se ha acordado convocar primero una Asamblea Política que renovará de forma «participada y a fondo» la «hoja de ruta política» del partido y después, para preparar las elecciones municipales y forales de 2019 con «todas las garantías».

Alba, que también es diputada de Unidos Podemos, ha descartado que su decisión de no concurrir a la reelección sea por «presiones» del sector crítico de la formación, y ha apuntado que es algo que ya tenía decidido desde el primer día porque no quería convertirse «en una política profesional».

Asimismo, ha dicho que el adelanto del relevo en la dirección se ha debido a que no quieren que coincida en 2018 con el inicio de las elecciones municipales.

Durante la rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, ha remarcado que llevan meses «planteando la necesidad de realizar una asamblea en Euskadi para hacer un debate político en profundidad». En este sentido, ha señalado que «la actual estrategia llegaba hasta el 25S» y que «ahora toca elaborar colectivamente un nuevo documento con vistas a las elecciones municipales 2019 y autonómicas».

Pese a ello, ha defendido que Podemos Euskadi es hoy «más fuerte» que hace 2 años y que están «más arraigados», defendiendo que «la política vasca ya no puede entenderse sin nosotras».

