Rajoy elude hablar de la Gürtel en su comparecencia en el Congreso

Rajoy ha acabado su discurso en este pleno recordando las prioridades de su Gobierno, entre las que ha citado la lucha contra el terrorismo y la recuperación económica así como su compromiso de seguir luchando contra la corrupción.



Ha apostillado subrayando que no está seguro de que este tipo de debates sean «muy útiles».



«Me temo que el objetivo de algunos sea otro e intuyo además que mucha gente empieza a darse cuenta», ha señalado Rajoy en un claro mensaje de reproche a la oposición.



Todo después de un discurso de cuarenta minutos en los que en ningún momento se ha referido de forma explícita al caso Gürtel, o a la supuesta financiación ilegal del PP, cuestiones por las que la oposición había pedido este pleno extraordinario.



Además, ante las responsabilidades políticas que le reclaman los demás partidos, ha señalado que dichas responsabilidades se piden en una moción de censura, con la que la Cámara Baja le puede retirar su confianza.



Y ha recordado que hace muy poco tiempo el Congreso no le retiró dicha confianza –al no salir adelante la moción de censura presentada por Podemos– y por tanto no le obligó a asumir responsabilidades políticas.



«Por tanto mi obligación es gobernar, y lo seguiré haciendo para cumplir con los españoles y con esta Cámara. Y no voy a abdicar» de dicha obligación, ha añadido.

El PSOE pide la dimisión de Rajoy

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dimita porque España «necesita un presidente creíble» para afrontar los «graves problemas» como el yihadismo o el debate territorial en Catalunya.



En su intervención en el pleno extraordinario para que Rajoy dé más explicaciones sobre el caso Gürtel, Robles le ha acusado de estar «atrincherado en la Moncloa» ante los casos de corrupción en el PP, y le ha pedido que no haga «como otros presidentes que se envolvieron en la bandera» en situaciones similares.



Por eso, le ha reclamado que asuma «responsabilidades políticas» y que «dimita por dignidad» y porque eso «le vendrá mejor a España para afrontar los graves problemas» que tiene en estos «momentos difíciles».

Lasa y Zabala, Venezuela e Irán



Rajoy, ha respondido al PSOE y a Unidos Podemos sobre la financiación ilegal del PP recordando a Margarita Robles, el caso Lasa y Zabala (desaparición y muerte de dos ciudadanos vascos bajo el gobierno de Felipe González) y afeando a Pablo Iglesias los contratos de Venezuela e Irán con dirigentes políticos que luego fundaron el partido morado.



En su segunda intervención en el debate sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Rajoy ha recordado que si compareció como testigo ante el tribunal que juzga el caso Gürtel fue porque lo promovió el PSOE, y ha replicado a Margarita Robles que ella también tuvo que testificar en el juicio del caso Lasa y Zabala.



Y sobre Podemos ha dicho que, si a la oposición le interesa hablar de la financiación del PP, a él también le interesa saber también si los dirigentes de Podemos recibieron dinero de Venezuela e Irán.