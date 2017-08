Casi 200.000 personas se han apuntado ya para el acto de la Diada

Ha afirmado que las entidades soberanistas tienen confirmados ya más de 1.400 autocares para acudir a la Diada y se han distribuido más de 200.000 camisetas de la efeméride, lo que según él, muestra la «dimensión del éxito» del acto en el cruce entre paseo de Gràcia y la calle Aragó de Barcelona.



El dirigente de la ANC ha asegurado que la movilización contará con 2.500 voluntarios en los diferentes tramos, un despliegue de 24 ambulancias y una carpa médica, y un despliegue de 200 torres de sonido.



Ha señalado que los discursos no serán en la confluencia de paseo de Gràcia con la calle Aragó, sino que se harán en la plaza Catalunya, por lo que habrá dos epicentros en el acto.



El acto de la Diada contará con un recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y en favor de la paz, así como de expresión de convicción contra la intolerancia, los totalitarismos y la violencia, del que se darán detalles la semana que viene, ha dicho el presidente de la ANC.



Sànchez ha augurado que será una «movilización histórica» que reunirá a centenares de miles de personas, que se están superando los registros de la convocatoria anterior, y ha asegurado que será un clamor de satisfacción por la convocatoria del referéndum y por el 'sí'.



Ha asegurado que es una Diada marcada por el 1-O y que se sitúa al inicio de la campaña, por lo que ha remarcado que el referéndum «llegará cojo» si no se produce una gran movilización ciudadana para la Diada.



El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha incidido en ese idea señalando que el éxito de la Diada es básico para garantizar que no se detendrá el 1-O y como muestra al exterior de la voluntad de llevar a cabo una votación.



Ha llamado a participar a la gente indignada con «la guerra sucia y las alcantarillas del Estado», así como contra aquellos que anuncian que el Tribunal Constitucional (TC) impugnará la ley del referéndum antes de que esté aprobada.



El secretario de la AMI, Joan Rabasseda, ha subrayado que el mundo local estará presente en el acto, y ha remarcado que se está a las puertas de un referéndum por la fuerza de la sociedad, y ha alertado ante el discurso del apocalipsis que procederá del Estado.



Sánchez ha asegurado que si el Estado decide interrumpir el 1-O y evitar la votación «no saldrá gratis», y ha afirmado que habrá una respuesta pacífica y cívica en forma de movilización ciudadana.



El presidente de la ANC ha considerado un insulto a la inteligencia que pueda haber democracia al margen de las urnas, y ha asegurado que «si las urnas no hablan, hablará el pueblo con movilizaciones ciudadanas».