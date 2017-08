El Govern y Wikileaks desmienten la «nota» de la CIA a los Mossos publicada por ‘El Periódico’

Apenas no había pasado una hora desde el ataque de La Rambla el 17 de agosto cuando el director de ‘El Periódico’, Enric Hernández, anunciaba en «exclusiva» que la CIA había avisado a los Mossos del riesgo de un ataque hacía dos meses. Hoy ha llegado la supuesta prueba del aviso: una nota que el diario del Grupo Z ha intentado presentar como un documento original, pero que rápidamente ha sido desmentido y desmontado. El tamaño del despropósito no es menor.

Uno de los elementos más llamativos es la afirmación de que la CIA tiene contacto directo con una policía autonómica como la de los Mossos d'Esquadra, puenteando al CNI, la Policía Nacional española y la Guardia Civil. El desmentido al respecto, aunque parezca increíble, ha venido por boca del propio Hernández, que preguntado por la periodista Mònica Terribas en Catalunya Ràdio, ha confesado que la supuesta alerta vendría del National Counterterrorism Center –un centro de coordinación de diversas agencias de seguridad estadounidenses– y habría sido enviado a todas las fuerzas de seguridad del Estado, ni mucho menos directamente a los Mossos. El titular «La alerta de la CIA a los Mossos» no es cierto, por tanto, según su propio responsable. Se puede consultar la transcripción de la entrevista en "Vilaweb".

Errores de redacción

Otro elemento sospechoso ha sido la redacción de la supuesta nota, con notables errores ortográficos que no han tardado en saltar a las redes sociales. Desde el «text of the nota» –es "note” en inglés–, al nombre del ISIS, pasando por la fecha mal escrita. El activista David d'Enterria ha reunido varios de los errores lingüísticos a través de twitter.

Actualització errades ortogràfiques del fals "INFORME de la CIA" inventat per @Enric_Hernandez. Merda escrita per les clavegueres de l'estat pic.twitter.com/xZ4wY3rcta — David d'Enterria *X (@denterd) 2017(e)ko abuztuak 30

Errores que han llevado también a Wikileaks y a su editor, Julian Assange, a dudar públicamente de la información presentada. En un mensaje a través de la misma red social, el portal responsable de las mayores filtraciones periodísticas del mundo ha rechazado la autenticidad haciendo notar el uso de marcas ortográficas españolas en una supuesta nota de la CIA, así como el uso de la forma castellana «Irak», en vez de la inglesa «Iraq».

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreo pic.twitter.com/hBW05FTBIl — WikiLeaks (@wikileaks) 2017(e)ko abuztuak 31

El propio Assange ha escrito una serie de mensajes denunciando como falsa la información. De hecho, se ha dirigido al propio Hernández: «El director de El Periódico, Enric Hernández, debería dimitir. Ha participado en un claro intento de engañar al público».

The editor of El Periódico, @Enric_Hernandez, should resign. He has engaged in a clear attempt to mislead the public. #lacia #elperiodico — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 2017(e)ko abuztuak 31

El Govern desmiente la información

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha desmentido rápidamente también la información del mundo en declaraciones matutinas a Radio Euskadi. Posteriormente, han sido el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, los que han comparecido ante la prensa para subrayar, ante todo, que no tienen «relación con la CIA».

Forn ha reconocido la recepción de alertas de atentado en La Rambla a través de «otras fuentes», «como recibimos decenas de avisos de terrorismo». Sobre dicho aviso, Forn ha explicado que la información se contrastó con el Estado, tras lo cual se le dio «una baja credibilidad».

«El documento que publica ‘El Periódico’ es un montaje que el mismo director del diario reconoce», ha añadido Forn, mientras que Trapero ha insistido en que «los Mossos en ningún caso han mentido». «Nosotros nos dedicamos a velar por la seguridad y ‘El Periódico’ a desprestigiarnos», ha añadido el responsable de la policía catalana.

No hay que olvidar, por último, que el ataque del 17 de agosto en La Rambla fue presentado en todo momento como un ataque improvisado, decidido por el grupo yihadista después de que sus planes originales de ataques de mayor calado quedasen sepultados en la explosión de Alcanar. Es decir, según informaciones policiales que nadie ha desmentido, la céntrica calle barcelonesa no era el objetivo original de los ataques de hace dos semanas.

Informe de la Guardia Civil a Garzón

Para acabar de aliñar el día, ‘La Directa’ ha publicado hoy una nueva evidencia de seguimientos policiales pasados al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, supuesto cerebro del grupo que perpetró los ataques de Barcelona y Cambrils. Según la información, publicada junto a los pertinentes documentos judiciales, el entonces juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón encargó un informe a la Guardia Civil sobre Es Satty, en el marco de las investigaciones del caso Camaleón/Chacal.

En el informe se descarta la vinculación directa de Es Satty con el grupo yihadista desarticulado en aquella operación, pero se da cuenta de la estrecha relación que el imán de Ripoll mantenía con varios integrantes de la célula que tenía su epicentro en el Penedès (Barcelona).