Jameel McKay confía en aportar liderazgo a RETABet Bilbao Basket

«Espero crecer como jugador después de pasar por Australia y Filipinas. Llego a una gran competición, con un mayor nivel de sus entrenadores y una gran gestión de los detalles del juego», ha explicado el interior estadounidense, de 2,05 metros y a punto de cumplir los 25 años.



McKay, tras completar su etapa de formación en Estados Unidos en Indian Hills e Iowa State, disputó la Liga de Verano de la NBA del pasado año con los New Orleans Pelicans, con los que promedió 7,8 y 6,3 rebotes.



En la temporada 2016-2017 dio el salto al baloncesto profesional en los Perth Wildcats. En Australia, anotó 7,8 puntos por encuentro y fue el máximo reboteador ofensivo (6,3) y el segundo taponador de la liga (1,4), logrando además el título de Liga y recibiendo el galardón de mejor jugador defensivo de la competición.



El atlético 4 americano finalizó la campaña con los Phoenix Fuel Masters de Filipinas firmando una media de 23,8 puntos, 17,3 rebotes y 2,1 tapones.



«Me he encontrado muy a gusto. Me han acogido muy bien y creo que Bilbao va a ser un buen lugar para jugar y pasarlo bien», ha señalado.



McKay, que se ha incorporado a los entrenamientos dos semanas más tarde que el resto de sus compañeros por problemas burocráticos, ha asegurado que se encuentra bien físicamente y en condiciones de debutar el próximo sábado, si Carles Durán lo estima oportuno, en el amistoso del sábado en Durango contra el Gipuzkoa Basket