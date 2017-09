EH Bildu destaca que «se han confirmado los peores augurios» con la ordenanza de turismo

«Incluso se puede decir que es peor de lo esperado porque, a tenor de los rumores previos, se esperaba que mantuvieran la norma del primer piso en Gros y el Centro, pero esta limitación también se suprime en estos dos barrios», han destacado los ediles de EH Bildu.

«La principal novedad es que si el edificio tiene seis plantas, lo cual ocurre en la mayoría de inmuebles de la ciudad, se podrán instalar en cualquier planta uno o dos pisos turísticos más de los permitidos hasta ahora sin tener que cumplir la condición de estar en el primer piso o tener otro piso turístico debajo. Así, en muchos portales que hasta ahora no podían tener pisos turísticos porque los vecinos de la primera planta no querían alquilar, se podrán encontrar con que en el quinto o en séptimo va a ser legal instalar un piso turístico, lo cual hasta ahora no se permitía», han explicado.

Hasta cinco pisos turísticos por portal

En este sentido, han puesto como ejemplo un edificio de más de seis pisos de 70 metros cuadrados por vivienda en la calle Duque de Mandas, podría tener hasta cinco pisos turísticos en el mismo portal. «Es decir, esta sería una de las muchas comunidades de vecinos a la que les espera una difícil convivencia a partir de ahora», han destacado.

«En el Centro, donde la estructura de los edificios, en general, está compuesta por pisos más grandes, seguramente no se podrán instalar más de 2-3 pisos, que a nuestro entender ya es demasiado para un portal. Pero el problema se va a agravar en el resto de barrios, en Egia, Intxaurrondo o Amara Berri, donde hay muchos pisos de menor tamaño. Aquí habrá portales que van a llegar a tener cinco pisos turísticos casi en cualquier planta», han señalado.

«En definitiva, esta nueva ordenanza no sirve para resolver el grave problema que tiene Donostia con los pisos turísticos, porque a corto plazo, no hay un plan de cierre de los 1.500 pisos turísticos ilegales que hay en la ciudad. A medio plazo, cuando entre en vigor, se va a extender el problema que ya existen en la Parte Vieja a toda la ciudad, porque la supresión de la norma de la primera planta va a provocar problemas de convivencia en las comunidades de vecinos y a largo plazo, va a seguir aumentando el precio de la vivienda en compra y en alquiler, porque al rebajar las exigencias se van a poder instalar más pisos turísticos en Donostia y, por lógica –se gana más con el turismo–, van a haber menos pisos para vivir y cada vez más jóvenes –y no tan jóvenes}se van a tener que ir a vivir fuera de la ciudad», han resumido.

«Desde EH Bildu hacemos un llamamiento a todas las comunidades de vecinos de Donostia para que estudien en cada caso qué consecuencias va a tener la supresión de la norma de la primer planta en la convivencia de su comunidad y en la calidad de vida de cada vecino y vecina y de cada barrio. Y, en ese sentido, les animaos a presentar alegaciones a la nueva ordenanza», han concluido.