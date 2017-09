El PNV insiste en marcar diferencias con Catalunya en el inicio del curso político

La formación jeltzale ha celebrado en Zarautz el acto de inicio del curso político, que ha contado con las intervenciones del propio Ortuzar y del presidente del GBB, Joseba Egibar. Al evento han asistido numerosos cargos públicos y orgánicos del PNV y, como invitado, ha seguido el mitin el portavoz de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull.

Ortuzar ha dedicado la mitad de su discurso a la situación en Catalunya, de la que ha afirmado que «tiene derecho a decidir su futuro» y poder hacerlo desde «la legalidad», y la otra mitad a EH Bildu y la izquierda abertzale.

Sobre Catalunya, Ortuzar ha asegurado que el PNV cree que, «como Euskadi, es una nación» que «debe ser reconocida y que tiene derechos políticos».

«Nosotros creemos que el pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro y que desde la legalidad hay y debe haber instrumentos para que su decisión sea conocida y pueda convertirse en realidad. Nosotros creemos en la legitimidad de las instituciones catalanas para convocar a su pueblo a las urnas», ha manifestado.

«Nosotros también somos una nación, también queremos decidir nuestro futuro», ha dicho, y por eso, «deposita únicamente en las instituciones vascas la responsabilidad de guiarla», aunque ha matizado que Catalunya «tiene su camino» y «nosotros el nuestro».

Ortuzar ha reivindicado el papel que el PNV está haciendo en el Congreso de los Diputados, que le está acarreando «ataques de los dos extremos». «Los radicales españolistas y la izquierda radical vasca coinciden en su línea de ataque» contra los jeltzales, ha dicho, porque, a su juicio, «no les gusta a ninguno que tengamos un papel relevante en la política, y mucho menos que saquemos rentabilidad para Euskadi desde nuestra posición decisiva».

Precisamente, la izquierda abertzale y EH Bildu han sido blanco de sus críticas desde el mismo inicio de su alocución.

Para el dirigente jeltzale, a la izquierda abertzale «se le está acabando el tiempo» y ha considerado que «no pueden seguir por más tiempo bajo el síndrome de Peter Pan, que se caracteriza por la inmadurez, por el narcisismo y por creer que ellos están más allá de las leyes y las normas establecidas».

«¿Qué hay detrás de esa arrogancia? Inseguridad. Miedo a no ser queridos. La izquierda abertzale es un claro ejemplo de síndrome de Peter Pan. Siempre saltando de flor en flor, de movida en movida, de borroka en borroka. Siempre huyendo de sus responsabilidades y de sus problemas. Y siguen teniendo muchas responsabilidades y siguen teniendo muchos problemas. Y lo malo es que parece que no quieren darse cuenta, que siguen huyendo de la realidad porque su realidad no les gusta», ha expresado.

Ortuzar ha advertido a la izquierda abertzale de que «con ellos o sin ellos, o incluso con ellos enfrente» el PNV va a «seguir adelante» y liderar este país porque saben «lo que hay que hacer y cuáles son las prioridades de nuestra sociedad: empleo, convivencia y autogobierno». «Vamos a intentar que esa sea la agenda política de este nuevo curso político en Euskadi. Sin despistarnos por las estrategias de unos u otros, más interesados en intentar ‘españolizar’ la política vasca que en arreglar nuestros problemas», ha asegurado.

«Si les queda algo del adjetivo abertzale que llevan después del sustantivo izquierda, si dejan de mirar de reojo a Podemos, si dejan de tener miedo a ELA, si quieren trabajar por este país, tienen nuestra mano tendida. Con todas las diferencias del mundo, pero dispuestos a hablar, a colaborar, a trabajar», ha subrayado.