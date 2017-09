Turull subraya que el 1-O se votará y Madrid insiste en negarlo

Turull ha iniciado hoy una visita a Euskal Herria en la que ha sido recibido por su homólogo del Gobierno de Lakua, el portavoz y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, con el que ha mantenido una reunión.



Ambos han comparecido en una rueda de prensa en Bilbao en la que se le ha preguntado al portavoz catalán por el referéndum. Turull ha repetido que para él firmar la ley del referéndum «no es un problema, es un auténtico honor».



«Es mi caso –ha añadido– y el de los 72 parlamentarios de Catalunya (los de Junts per el Sí, más la CUP). No hay problema para firmar la ley ni el decreto de convocatoria. Cuando has dedicado tu vida política a esta causa, tener el privilegio de firmar la ley es un honor».



El portavoz no tiene miedo a las repercusiones de la firma: «Delante de estas amenazas, te reafirmas más en la defensa de lo que vamos a hacer. Mi patrimonio son mis convicciones personales, y quiero seguir mirando a los ojos a mis hijas. Al gobierno de Catalunya y a los parlamentarios de Junts per el Sí lo que único que nos preocupa es que nos inhabilite el pueblo de Catalunya».



«Es lamentable que para poner unas urnas haya un Estado que nos amenace, pero, como lo hemos visto todo, tampoco nos sorprende. Hemos intentado comprar urnas por el mismo procedimiento administrativo que la Junta de Andalucía y nos han presentado una querella», ha subrayado.



Por ello, Turull entiende que «nos han dicho que la ley no es igual para todos en el Estado, para los catalanes es distinta. Quiero recordar que convocar un referéndum se penalizó, pero después se despenalizó, y todo esto, las actuaciones de la fiscalía, del Tribunal Constitucional, es por algo que se despenalizó».



«Ya hemos visto cómo funciona el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional: se coordinan, se reúnen a tal hora tal día. Por eso he dicho que la vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, es de facto la presidenta del TC: dice a qué hora se reúnen y cómo lo tienen que enfocar. La separación de poderes ha saltado por los aires hace tiempo», ha concluido.

Madrid insiste en impedir la votación

Tras la reunión del Consejo de Ministros del Gobierno español, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha destacado que el 1 de octubre «no habrá referéndum de secesión».

«Quiero tranquilizar a todos los catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Y van a seguir siéndolo porque el 1 de octubre no habrá referéndum de secesión»,, ha insistido.

Méndez de Vigo también se ha referido a la presentación, el pasado lunes, del anuncio de ley de Transitoriedad Jurídica por parte de Junts pel Sí y CUP y ha reiterado que se trata de un texto que no respeta las más elementales garantías democráticas y ha sido descalificado por los jurista.



El portavoz del Gobierno español ha insistido en que se trata de un nuevo intento dirigido «a vulnerar el principio de legalidad y cada no de los principios democráticos más elementale».



En definitiva, el anuncio de los independentistas sólo intenta, ha afirmado,«separar a Cataluña de España»