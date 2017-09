Lillo asegura que espera «ascender esta temporada y jugar el próximo año en Primera»

Lillo, defensa de 28 años, llega a Iruñea procedente del Sporting de Gijón con la convicción de las opciones del equipo rojillo de retornar a LaLiga Santander.

«Elegí Osasuna porque quiero volver a jugar en Primera División y este es el sitio idóneo para hacerlo», ha asegurado Lillo, quien ha indicado que el conjunto rojillo tiene «plantilla» para luchar por el ascenso, a pesar de que ha comenzado el campeonato sin victorias en las tres primeras jornadas.

El futbolista alicantino, que llega a Osasuna con la carta de libertad tras desvincularse del Sporting en el último día del mercado de fichajes, ha explicado que no se encontraba cómodo en Xixon y pidió su salida al club asturiano.

«En Gijón viví una situación complicada. El equipo no andaba bien y descendidos. Tanto mi familia como yo no estábamos a gusto. No lo hemos pasado bien», ha manifestado.

Lillo ha dicho que el Sporting «sabía desde el principio» que se quería marchar: «Al principio no me dejaba salir, pero después vino un jugador en mi posición y entonces el club me puso facilidades. Llegamos al último día, que recibo la llamada de Osasuna y se hizo todo muy rápido», ha relatado.

Ha declarado que para él es un «orgullo estar en Osasuna», un club «histórico» en el que cree que puede «encajar» por su estilo de juego.

«Mi estilo es agresivo, de darlo todo en el campo y pienso que puedo dar cosas buenas al equipo», ha señalado el nuevo jugador rojillo, que ha indicado que puede jugar en cualquier puesto de la defensa.

Ha comentado no obstante que ha estado tres semanas parado por una «pequeña lesión» y necesita «un poco de tiempo» para adaptarse, después de entrenarse esta mañana por primera vez con la plantilla a las órdenes del técnico Diego Martínez.

El director deportivo osasunista, Braulio Vázquez, ha afirmado que en el club están «muy contentos» con la llegada de Lillo, del que ha dicho que «tenía otras ofertas» para salir del Sporting.

«Puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones en defensa y nos aumenta el nivel competitivo de la plantilla», ha manifestado Braulio.

El equipo rojillo se ha ejercitado en las instalaciones de Txaore para preparar la doble cita de esta semana contra el Albacete en Copa, el próximo jueves en El Sadar (22:00 horas), y ante el Rayo Vallecano en LaLiga 1/2/3, el domingo en Madrid (20:30 horas).

La plantilla ha recibido esta mañana la visita del jugador Alex Berenguer, traspasado por Osasuna al Torino italiano este verano.