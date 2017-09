Mikel Landa confirma que estará al frente de la Fundación Euskadi

«No podía mirar hacia otro lado mientras la Fundación iba a menos», ha añadido Landa, que ha destacado que desea que los jóvenes ciclistas vascos puedan tener las mismas oportunidades que él tuvo para poder dedicarse a este deporte profesionalmente.

«Yo mismo soy producto de la Fundación. Y sobre el camino que lleva trazado queremos seguir trabajando. Ya tenemos el mejor producto, que es la cantera vasca. Ahora intentaremos ir creciendo a la vez que ella», ha comentado.

Landa continuará con su carrera deportiva al máximo nivel, por lo que no podrá dedir el 100% de su tiempo a la Fundación Euskadi. Por ello, ha explicado que se rodeará de un equipo de asesores de confianza. «Tengo que centrarme en competir, pero aportaré todo lo que pueda y habrá un equipo de gente conmigo. Estará mi mánager, que me ayudará. Además, mucha gente que me ha ofrecido su colaboración», ha señalado, antes de destacar que no se esperan grandes cambios en el organigrama de la Fundación.

Por su parte, Miguel Madariaga ha explicado que la Fundación está libre de deudas ha valorado la decisión de Landa tras unos malos momentos. Madariaga ha sido claro al definir la dimensión de este cambio: «El ciclismo vasco, español e internacional no saben realmente lo que significa el paso que acaba de dar Mikel. Es importantísimo para la base».



Para Madariaga, la decisión de Landa es fundamental para «ayudar a salvar el ciclismo», y ha insistido en que estará a su lado para todo lo que sea necesario y se dedicará a fortalecer el proyecto de aula pedagógica: «Me voy a encargar de que Mikel no tenga que pasar por el camino que he pasado yo. Tenemos que seguir haciendo esta labor por los chavales, por el futuro del ciclismo», ha señalado.