El comité de La Naval subraya que el concurso de acreedores supondrá «perder credibilidad»

En declaraciones realizadas al término del encuentro que representantes sindicales presentes en el comité de La Naval han mantenido este martes con la diputada del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Teresa Laespada, González ha transmitido que la intención de la plantilla es «terminar los cuatro buques», cuya construcción el astillero tiene en cartera.



«Es muy importante no llegar al concurso para no perder credibilidad. Y estamos intentando que no sea así. Por eso queremos terminar los barcos», ha reiterado el presidente del comité.



Los representantes de los trabajadores han manifestado a la responsable foral «su preocupación por la situación en la que se encuentra el astillero», con unas pérdidas acumuladas en los últimos tres ejercicios de cerca de 100 millones y unas deudas con los acreedores de 150 millones.

González ha indicado que desde la diputación vizcaína se han mostrado «receptivos» y «nos apoyan totalmente porque creen que el astillero tiene futuro y también que no tenemos que dejar caer la planta», les han transmitido desde la institución foral.



«Nosotros por nuestra parte, vamos a seguir haciendo ruido y vamos a tratar de conseguir el apoyo de todos los grupos políticos», ha precisado el portavoz sindical.

Reunión con EH Bildu

Una representación de EH Bildu, encabezada por su coordinador general, Arnaldo Otegi, se ha reunido esta mañana con el comité de empresa de La Naval, dentro de la ronda de contactos con partidos que mantienen esta semana los trabajadores.



Al terminar la cita, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha opinado que se ha llegado a la situación actual por una «doble mala gestión: por un lado de los actuales accionistas –los principales son Ingeteam y Astilleros Murueta– que con carga de trabajo suficiente para garantizar la viabilidad la han llevado al límite y al concurso de acreedores».



Por otro, considera que el Gobierno de Lakua hecho una «dejación de su responsabilidad de seguimiento a una empresa que por su dimensión e impacto en el entorno tenía que haber estado mucho más encima y no esperar a que la situación fuera desesperada».



Ahora, según EH Bildu la solución pasa por buscar «un inversor que aporte capital y un plan industrial. Si mientras tanto es necesaria una inyección de dinero público que garantice la viabilidad del astillero a corto plazo, hay que analizarlo para que esa inversión pública se produzca».

Erkoreka: «Todos los medios»

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, ha afirmado este martes que el ejecutivo pondrá «todos los instrumentos sobre la mesa» para ayudar a La Naval y ha puesto como ejemplo de esta ayuda la búsqueda de posibles inversores.



En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha sido preguntado sobre la postura que va a mantener el Ejecutivo autonómico ante la situación del astillero que presenta unas pérdidas acumuladas en los últimos tres ejercicios de cerca de 100 millones y unas deudas con los acreedores de 150 millones.

Según ha explicado, el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Ejecutivo autonómico quiere conocer los planteamientos" del comité de empresa en una reunión que previsiblemente tendrá lugar esta semana.