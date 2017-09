Los «soñadores» replican a Trump que nadie les quitará la dignidad

Concentrados en la plaza Lafayette, justo enfrente de la puerta de la Casa Blanca, más de medio centenar de «soñadores» y activistas por los derechos civiles han prometido mantener la batalla para exigir al Gobierno una solución a su irregular situación migratoria.



Entre lágrimas, Maribel Santiago, una «soñadora» que viajó a Washington desde Yonkers (Nueva York), ha asegurado que la lucha continúa y ha recalcado que no les van a quitar la dignidad.



«Aquí estamos, no nos vamos», ha subrayado Greisa Martínez, directora del grupo United We Dream, una de las principales organizaciones de defensa de los «soñadores» tras conocerse la decisión de clausurar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que ha estado en vigor desde 2012.



El programa daba protección temporal a más de 800.000 jóvenes, tres cuartas partes de los cuales proceden de México, y quienes llegaron a EEUU como indocumentados siendo niños.



«Nadie nos va a devolver a la sombra», ha dicho Martínez, a la vez que cargó contra el Gobierno por considerarlo racista e incluir entre sus miembros a blancos supremacistas, ha dicho.



Entre los manifestantes se encontraba también Gerson Quintero, «soñador» que llegó a EEUU con 8 años junto a sus padres procedente de El Salvador.



Quintero, de 22 años y que estudia actualmente computación en la Universidad del Distrito de Columbia gracias al DACA, ha señalado que pese a la tristeza que les inunda, están fuertes.



«Vamos a seguir luchando, para que el Congreso pase una nueva legislación» sobre el tema migratorio, ha asegurado.



Preguntado sobre el presidente Trump, quien prometió hace meses encarar el problema de los soñadores con «corazón», Quintero lo ha calificado de «cobarde» y dijo que fue «una vergüenza que no hubiese tenido el valor» de anunciar la decisión por él mismo, ya que delegó esa tarea al fiscal general, Jeff Sessions.



Desde la Casa Blanca, los manifestantes han partido para protestar ante el Congreso, el Departamento de Justicia y el hotel Trump International, propiedad del mandatario y ubicado en la avenida Pensilvania, que conecta la Casa Blanca con el Capitolio