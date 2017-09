Mas llama a los catalanes a «no dejarse inocular el virus del miedo»

En declaraciones al canal 3/24, Mas ha reaccionado así a la decisión del Tribunal de Cuentas de citar el próximo 25 de septiembre en Madrid a once exaltos cargos del Govern, entre ellos Mas, para comunicarles la fianza que deberán abonar para hacer frente al gasto público destinado a la consulta soberanista del 9N de 2014, estimado en 5,12 millones de euros.



Según Mas, «quieren espantar a determinada gente que puede llegar a firmar cosas de cara al 1-O», en una «estrategia del miedo» que pasa por ir «de caza mayor» para que «quede claro que se puede cazar a otra gente» involucrada en la organización del referéndum.



«Están intentando meter el miedo en el cuerpo de la gente para que el 1 de octubre no vayamos a votar"», ha denunciado Mas, que ha afirmado que se está librando un «pulso entre una gran parte del pueblo de Catalunya y algunas instituciones del Estado que intentan evitar que la gente vote»".



Mas ha considerado «aberrante» que «estén utilizando las instituciones del Estado para ir contra una gente que defiende unas determinadas ideas» y ha subrayado que «conviene no hacer caso» de esta estrategia, que «está condenada al fracaso si la gente se mantiene firme y no se deja inocular el virus del miedo».



El expresidente catalán no se ha mostrado espantado por la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por el 9N y ha destacado que la ANC y Òmnium Cultural ya han anunciado que reactivarán su caja de solidaridad para que los catalanes puedan ayudar a pagar la fianza de 5 millones de euros.



«No tenemos miedo», ha dicho Mas, que confía en que «mucha gente ayude» con pequeñas cantidades para reunir el dinero requerido.



Sólo con que los que votaron a favor de la independencia el 9N de 2014 contribuyan «un poco» a esta colecta, ha asegurado, «el tema está resuelto».