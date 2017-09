Turull emplaza a Rajoy a unirse también con los impulsores del referéndum catalán

Turull ha aludido a la reunión de hoy entre Rajoy y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tras la conversación que el jefe del Ejecutivo mantuvo ayer con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Para Turull, Rajoy es «libre de reunirse» con quien quiera, pero «estaría bien que hablase con los que haremos el referéndum», ha dicho

«Si le interesa el referéndum, lo lógico es que hable con quienes lo llevarán adelante», ha subrayado Turull, que ha expresado la predisposición del Govern a dialogar sobre este asunto.

«Sólo tienen que decir hora y lugar», ha dicho el portavoz del Govern, que ha denunciado que Rajoy «nunca ha querido ni escuchar».

El poder judicial, contra las urnas

El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han «garantizado» hoy que fiscales y jueces actuarán «con firmeza en defensa de la ley» ante «quienes pretenden vulnerarla en el proceso soberanista catalán».

Ambos han lanzado esos mensajes en sus respectivos discursos durante la inauguración del año judicial, un acto presidido por el Rey y al que han asistido las principales autoridades judiciales y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.



Ni Lesmes ni Maza han mencionado expresamente el referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre y que podría ser convocado esta misma semana, pero ambos han defendido «la unidad de la nación española que establece la Constitución» y «la obligación de los poderes públicos de defenderla frente a la sinrazón y las voluntades inaceptables de ruptura».

En ese contexto, José Manuel Maza ha garantizado que la Fiscalía actuará de manera «serena», pero «tan firme y enérgica» como se requiera, «frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley», ante lo que «no caben vacilaciones de clase alguna».

Fuentes fiscales han explicado posteriormente que ya se está estudiando el anuncio de la Generalitat de Catalunya emitido ayer por TV3 en el que, sin hacer mención expresa al 1-0, se anima a los catalanes a ejercer su capacidad de decidir.

Turull, ha defendido hoy que el anuncio televisivo de la Generalitat apela a la «capacidad de decidir» de los ciudadanos y no hace ninguna referencia al referéndum al 1 de octubre, ya que simplemente se «fomentan valores cívicos».



«¿Sale en alguna parte 1 de octubre o referéndum?», ha señalado Turull al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán.

Turull: «Que lean las leyes»

En relación a las palabras de los representantes del poder judicial, Turull les ha instado a leer las leyes para llegar a la conclusión de que un referéndum no es delito. Así, ha recordado que la Ley Orgánica 2/2005 aprobada por las Cortes españolas descartó que la convocatoria de un referéndum sin tener competencias para eso pudiera perseguirse con el Código Penal.



Esta reforma fue promulgada el 22 de junio de 2005 y tenía un artículo único que suponía derogar los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal.



La exposición de motivos de la reforma argumentaba que impulsar un referéndum o consultas careciendo de competencias para eso «no tiene la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión».



Turull ha apelado a esta ley para defender el referéndum y también esgrime una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 5 de julio de 2011, que avaló que la convocatoria de votaciones de este tipo no pudiera considerarse un delito.



«Lo primero que le diría al fiscal general del Estado es que se lea las leyes. Si el propósito es convocar un referéndum debería saber que convocar un referéndum no es delito. Alguien quiso que fuera un delito, pero se modificó», ha dicho el portavoz.