ELA no firma «el retroceso en las condiciones laborales» en la enseñanza concertada de Nafarroa

En esa asamblea se analizó en profundidad la última propuesta del Departamento de Educación, con la participación de personas delegadas y afiliadas de la práctica totalidad de centros en que ELA tiene representación, continúa la central en su comunicado.

«En un contexto de reversión de recortes en todos los sectores, no entendemos por qué quienes trabajamos en la concertada tenemos que seguir viendo cómo empeoran nuestras condiciones laborales, y no se palía el distanciamiento salarial que ha crecido con respecto a nuestros compañeros de la pública, cuando el gobierno anterior nos recortó a ambos por igual.

No lo entendemos, mucho menos cuando la propuesta viene desde un gobierno sostenido por partidos cuyos programas se centran en la defensa de las personas trabajadoras», continúa el sindicato.

ELA denuncia también «la actitud de unas patronales que se olvidan una vez más de velar por quienes somos el pilar de estos centros educativos. Entre estas y el Gobierno de Navarra han llevado a cabo una dura labor de chantaje hacia los sindicatos. Nos han amenazado con que, si no firmábamos, entraría en vigor un acuerdo firmado solo por gobierno y patronales, que sería aún más lesivo para nuestras condiciones, sobre todo para el personal no docente (PAS) y para el profesorado mayor de 57 años. Desde el 1 de septiembre, además, las medidas de coacción han dado un paso más, pues el gobierno nos ha dejado desprotegidos ante el pobre convenio estatal, que da vértigo incluso a las patronales y sindicatos que lo firmaron».

Por último, el sindicato lamenta que «algunos sindicatos hayan cedido a este chantaje y firmado, en condiciones leoninas, un acuerdo que nos recorta en condiciones laborales que teníamos hasta ahora y que consideramos esenciales. Creemos que las innumerables horas de conversaciones explicando nuestra realidad, y sobre todo las movilizaciones que realizamos durante el curso pasado, en las que ELA siempre estuvo presente, son las que permitieron salvar en cierta manera los muebles. Estamos convencidos de que, frente a cualquier gobierno y patronal, esta es la línea que nos habría permitido alcanzar un acuerdo que, al menos, no empeorase nuestras ya recortadas condiciones».

ELA anuncia que «seguirá organizando y movilizando a las plantillas para la defensa de sus condiciones laborales. Creemos que un Convenio Navarro garantizaría de forma más estable estas condiciones, y por tanto lucharemos por conseguir arrancar de las patronales el Convenio Navarro que ahora nos niegan. Somos más de 2.500 profesionales que ofrecemos un servicio público del que se beneficia el 38% del alumnado navarro. Merecemos unas condiciones de trabajo dignas».